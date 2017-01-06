Bu Okulda 8 Yıldır Ders Zili Çalmıyor

SEFA ŞAHİN - Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 8 yıldır zile gerek duymadan derslere girip çıkıyor.



Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde 8 yıl önce, öğrencilerin zaman kontrolünü sağlayarak sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla ders zili uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı. Uygulamanın kabul görmesiyle öğretmen ve öğrenciler, zil sesine gerek kalmadan saatlerini kontrol ederek ders yapıyor.



Okul Müdürü Mehmet Emin Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarındaki zilin çalınmaması uygulaması sayesinde öğrencilerin zaman planlaması yapabildiğine işaret ederek, "Bu uygulama öğrencilerimize öz güven kazandırıyor. Derse girmek zorunluluk değil sorumluluk gereğidir. Bu anlayışı aşılamaya çalışıyoruz, öğrencimiz bunun farkında." dedi.



Okula ilk kez atanan öğretmenlerin uygulamayı yadırgadıklarını ifade eden Ergün, onların da zamanla buna alıştıklarını dile getirdi. Ergün, "Tıpkı üniversitelerdeki gibi zil sesi olmadan öğrencilerin derse giriş çıkışlarını yapabileceğini düşündüm. Bu uygulamayı öğrencilere açıklayınca büyük bir heyecanla kabul ettiler. O gün bugündür okulumuzda zil çalmıyor." diye konuştu.



Uygulama otokontrolü sağladı



Okulun İngilizce öğretmeni Aslı Altunalan, zil çalmamasının öğrencilerde sorumluluk bilinci oluşturduğunu belirtti.



Okulda öğretmenliğinin ikinci ayı olduğunu, bu nedenle yeni bir uygulamayla karşılaştığını söyleyen Altunalan, "Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimizin hepsi sorumluluk sahibi, uygulamanın bilincindeler. Okulda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Hiçbir uyarıya gerek kalmadan öğrencilerimiz vaktinde teneffüse çıkıp derse giriyor. Doğru ve başarılı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler olarak biz de otokontrolümüzü yaparak hiçbir uyarıya gerek kalmadan derslerimize vaktinde girip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.



Okulun 9. sınıf öğrencilerinden Ceyda Yılman, böyle bir uygulamayla ilk defa karşılaştığını dile getirdi.



Öğrencilerin ders vakitlerine dikkat ettiğini vurgulayan Yılman, "Bu uygulamayla sorumluluk yüklenmiş oluyoruz. Aynı zamanda okul müdürümüzün bize yüklediği bir sorumluluk. Hepimiz için çok zevkli oldu. Her birimiz kendimizi üniversite öğrencisi zannettik." dedi.