Hüseyin Köroğlu'nun yazıp yönettiği "Bu Ne Biliyor Musun?" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Şehir Tiyatroları oyuncusu Hüseyin Köroğlu'nun yazıp yönettiği oyunda, bireyler arasındaki evrimin aile yaşamını nasıl etkilediği işleniyor.



Gündelik yaşamın ve kişilik sorunlarının akışına kapılmış eşler, mutlu bir yaşama uzaktır.



Farkındalık kapısını hiç ummadıkları bir anda anneleri açacaktır.



Her şey çok güzel başlamıştı. İkisi de deliler gibi aşıktı birbirlerine. Disketler birleşinceye kadar...



Evliliğin en tatlı evrim olduğunu bilmeden. Sonrası kavganın ve kahkahanın sessizliği...



ÖZ'lerine soyunup, birleşene kadar!"



Yazan & Yöneten: Hüseyin Köroğlu Yönetmen Yardımcısı: Şenay Saçbüker Köroğlu



Oyuncular: Alev Yurdatap, Murat Bavli, Ruşen Hatipoğlu, Yasemin Yalçınkaya, Zeynep Didem Macit Şide.



Detaylar :



İl : Adana



İlce : Seyhan



Mekan : Adana Büyükşehir Bel. Tiyatrosu



Mekan Adresi : Atatürk Cad.



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Bu Ne Biliyor Musun?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır