Bu Nasıl Top Toplayıcı Çocuk!

Copa Sudamericana'da oynanan Corinthians - Universidad de Chile maçında ilginç olaylar yaşandı.



Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Universidad'ın savunma oyuncusu Gonzalo Jara ile top toplayıcı arasında ilginç bir mücadele meydana geldi.



Dışarı çıkan topu alan toplayıcı meşin yuvarlağı, futbolcuya vereceğine yere bıraktı. Bunun üzerine Jara'da top toplayıcıya hafifçe dokundu.



Top toplayacı ise bir anda kalp krizi geçiyormuşçasına kendini yere bıraktı.



Top toplayıcının yaptığı numara dışında, genellikle çocuk yaştakilerin top toplayıcılık yaptığına alışan futbolseverler, yaşlı birini bu görevde görünce büyük şaşkınlık yaşadılar.



Karşılaşmadan Corinthians 2-0 galip ayrıldı.



Sporvadisi.com - Dış Haberler...