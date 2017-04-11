Bu mutluluk her şeye değer

Bu yıl 3. kez düzenlenen Engelli Boccia Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor iki sporcusuyla vitrine çıktı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 12 farklı ilden, 25 takım ve 140 sporcu yarıştı. BC5 klasmanında İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Gülseroğlu tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer sporcusu Mustafa Özkan ise BC2 klasmanında Türkiye ikinciliğini elde etti.

Türkiye Şampiyonası'ndan iki madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Engelli Boccia Antrenörü Feride Çetin, "Bu sporda öncü olan kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Gelecek şampiyonalarda daha iyisini yapmak amacındayız. Bizlere her zaman güvenen kulübümüze ve yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.