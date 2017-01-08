Bu Lisede Hem Duruşma Salonu, Hem Cezaevi Var

– BURSA'da, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet bölümünde okuyan toplam 68 öğrenci, okullarındaki bir çok adliyede bile bulunmayan modern duruşma salonunda hakim, savcı, avukat, sanık, davacı ve izleyici olup yargılama yapıyor.



Merkez Osmangazi İlçesi Yenikent Mahallesindeki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Lisede 68 öğrenci Adalet, 57 öğrenci Radyo TV, 69 öğrenci Bilişim Teknik, 375 öğrenci Muhasebe ve 43 öğrenci pazarlama bölümlerinde eğitim alıyor.



Adalet bölümünü okuyan toplam 68 öğrenci, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Ayrıca öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkumların konulduğu cezaevinde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin ne şekilde takıldığını öğreniyor.



EŞİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞI YARGILADILAR



Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta öğrenciler, senaryo gereği eşini bıçaklayan ve cezaevinde bulunan sanığın duruşmasını gerçekleştirdi. Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı. Diğer öğrenciler ise izleyici koltuklarına oturdu. Senaryoda cezaevinden mahkemeye getirilerek sanık sandalyesine oturtulan öğrenci, hakimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede sanık, sanık avukatı, tanık, mağdur ve mağdur avukatı dinlendikten sonra savcı mütalaasını okudu ve hakim kararı açıklayarak yargılamayı bitirdi. Ceza alan sanık ise okulun içindeki cezaevine gönderildi.



MEMURİYETTE ÖNCELİK ONLARIN



Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet bölümünü okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra adliyede infaz koruma memurluğu, mübaşirlik ve zabıt katipliği alımlarında öncelikli hak elde ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 70 puan almaları yeterli olan öğrenciler, memur olduktan sonra açıktan üniversiteyi okumak istiyor. Okulun 11'inci sınıfında öğrenim gören Fatma Çelik, mezun olduktan sonra adliyede zabıt katibi olmak istediğini söyledi. Çelik, "Aslında zabıt katipliği zor gibi görünüyor. Ancak severek yaptığınızda hiçbir iş zor değil. Ayrıca bu okuldan mezun olunca iş garantimiz var" dedi.



Öğrencilerden Şule Yılmaz ise gardiyanlık mesleğinin çok tehlikeli gibi gösterildiğini ifade ederek, "Aslında çok güzelmiş. Cezaevine gidince bunu gördük. Gardiyanlar cezaevlerinde insanları topluma kazandırmak için uğraşıyorlar" diye konuştu.



- Bursa