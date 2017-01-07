Bu Kurum Günden Güne Hafifliyor"

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince başlatılan "Kurum olarak hafifliyoruz" projesi kapsamında, 10 kadın personel 10 ile 30 kilogram arasında kilo verdi.



Kurum diyetisyeni Begüm Gülçin Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak başlattıkları projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.



Kurum olarak artık daha sağlıklı olduklarını belirten Uzun, tüm personelin fazla kilolarında kurtulduğunu aktardı.



Proje ile toplumda da bir farkındalık oluşturmayı başardıklarını aktaran Uzun, "Ben personelimizi düzenli olarak takip ediyorum. Kurumumuzdan en az 10 kişi kilo verdi ve daha sağlıklı bir yapıya kavuştuk. Kurum olarak hafifledik. Projemize özellikle kadınlar ilgi gösterdi. Personelimizin kilo vermesiyle beraber öz güvenleri de arttı. Daha mutlu ve daha sağlıklı oldular. Ortalama olarak kişi başı 10 kilo ile 30 kilo arasında kilo veren arkadaşlarımız var. 10 kişiden görüp örnek alarak başvuran vatandaşlarımız da oldu." diye konuştu.



Uzun, sağlığa yararlı bir kilo verme noktasında yoğun çaba gösterdikleri için kalıcı kilo verme programı uyguladıklarını kaydetti.



"Kiloluyken aynaya bakmak istemiyordum"



Kurum personelinden Gülümser Doğan da, "Neden bu kadar kilolusun" diyen arkadaşının sözleri üzerine 10 ayda diyetisyen eşliğinde 23 kilo verdiğini söyledi.



Kiloluyken sokağa çıkmak istemediğini dile getiren Doğan, "Kiloluyken aynaya bakmak istemiyordum. Giydiğim yakışmıyordu. Şu an daha mutluyum hep aynaya bakmak istiyorum. Güzel bir duygu oldu benim için. Güzel bir şey başardığıma inanıyorum. Bence kimse kilolu gezmesin. Beni gören herkes şaşırıyor. Uzun bir süre beni görmeyenler tanımıyor. Ama çok tanıyıp da durduranlar var yolda. Nasıl bu hale geldiğimi soruyorlar. Çok şükür ameliyat olmadım ama bu diyet ile bu başarıya geldim." dedi.