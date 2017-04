Bu Koro Kanserden Uzak Şarkılar Söylüyor

SAMSUN'da SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği tarafından tedavi gören kanser hastaları ve hastanede görevli sağlık çalışanlarının yer aldığı 'OnKOROji' adı verilen koro oluşturuldu. Türk halk Müziği eserleri seslendiren koro yapacakları konser için hızla çalışırken bu çalışmanın hastalar üzerine müzik terapi etkisi yaptığı belirtildi. Hastalar koro sayesinde hastalıklarını unuttuklarını ve motive olduklarını söyledi.



Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği tarafından başlatılan çalışma kapsamında geçen yıl 'OnKOROji' kuruldu. Onkoloji Kliniği'nde tedavi gören kanser hastaları ve aynı klinikte görevli doktor, hemşire, teknisyen ve sekreter gibi sağlık çalışanlarının oluşturduğu koro çalışmalarına bu yıl da devam etti.



Geçen yıl verilen ilk konserin ardından bu yıl koronun 1-7 Nisan kanser haftası etkinlikleri kapsamında 11 Nisan'da konser vereceği belirtildi. 8 kanser hastası ve 12 sağlık çalışanın yer aldığı koro konser için gün sayarken yapılan müzik çalışmasının kanser hastalarını olumlu yönde etkiledi belirtildi. Haftanın 3 günü yaklaşık 2'şer saat çalışan koro Türk Halk Müziği eserleri seslendireceği belirtildi. Samsun devlet Opera ve Balesi'nden gelen sanatçılar tarafından çalıştırılan koroda yer alan kanser hastaları çalışmaların kendilerine müzik terapi gibi geldiğini söyledi.



"HASTALIĞIMIZI UNUTUYORUZ"



Yaklaşık 2 yıldan bu yana kanser tedavisi gören 57 yaşındaki Pakize Sağlam, koroya geçen yıl katıldığını anlatırken şöyle dedi:



"Onkoloji kliniğimizde çalışan sağlıkçılarımıza ben şifa meleği diyorum. Onlar bizi hastalığımıza karşı tedavimiz sırasında motive ediyorlar. Bu tür sosyal faaliyetlerin bize çok faydası oluyor. Her şeyden önce yaşamın içinde oluyoruz hastalığımızı unutuyoruz. Koro bize müzikle bir terapidir."



"MÜZİKLE YAPILAN BU ÇALIŞMA BİZE ÇOK İYİ GELDİ"



Samsun'da 8 yıldan bu yana kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Temel Recepoğlu, şöyle dedi:



"8 yılda 8'inci ameliyatı oldu. Koroya bu yıl katıldım. Bu koronun insanlara çok şey kattığını düşünüyorum. Müzikle yaptığımız bu çalışma bize çok iyi geliyor. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum."



"MORAL KAYANĞI OLDU"



Kanser hastası, 69 yaşındaki Vedat Yasan, "Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görüyorum. Hemşirelerimiz koroyu söyledi ve katılmam için teklifte bulundular. Bende kabul edip koroya katıldık. koro üyelerimizle birlikte türküler söylüyoruz. Bize moral kaynağı oldu. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.



"DOKTORUM ÖNERDİ"



Koro üyesi kanser hastası 62 yaşındaki Faruk Öztürk, "9 aydır kolon kanseri tedavisi görüyorum. Hastalığı öğrendiğim zaman bir grip bir nezle gibi düşündüm ve yaşantımdan ödün vermedim. Doktorum kanalıyla korodan haberim oldu ve bu şekilde katıldım. Sesim çok güzel değil ama kalabalığın arasında kaynar diye düşünüyorum. Moral motivasyon açısından çok katkı sağladığını düşünüyorum" diye konuştu.



"MÜZİK TERAPİ GİBİ"



Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. Yasemin Kemal, "sadece konser anın da değil çalışmaların her gününde hem hasta ve çalışan kaynaşması hem de güzel vakit geçirme anlamında çok faydalı oldu. Hastaların tedaviye bağlığını artırıyor. Hayata tutunmalarını artırıyor. Sahneye çıkmak onları ayrı bir pozitif motive ediyor. Bu yıl ikinci defa konser vereceğiz. Son 3 haftadır çalışmalara ağırlık verdik. Tabi yaşadıkları çok zor bir süreç. Kanser tedavisi, hastalarımızı hem psikolojik hem fizyolojik olarak etkiliyor. Yaptığımız bu çalışma onları müzik terapi gibi çok olumlu etkiliyor" diye konuştu.



"MÜZİĞİN AYRI BİR ETKİSİ VAR"



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Doç.Dr. Fatih Özkan, 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında koronun konser vereceğini belirterek, şunları söyledi:



"Müziğin ayrı etkisi var. Müzik tedavi anlamında en iyi bizler tarafından kullanılmış dünyada. İlk örnekleri Osmanlı'da verilmiş. Hatta bununla ilgili olarak bazı makamların bazı hastalıklara iyi geldiğini de görmüşler. Bu anlamda hem müzikle ruhumuzu zenginleştirelim hem de bundan zevk alalım diye bu tertibi yaptık. Kanser ilgili de şunu söyleyebilirim; önemli olan kansere yakalanmamak ve kansere neden olabilecek şeylerden uzak durmak. Sonrasında ise erken teşhis edilmesi ve bir an önce tedavi edilmesi çok önemli."



