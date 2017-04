Bu Konsere Kitapsız Girilemeyecek

Adana'da tanınmış 10 müzisyen ve müzik grubu, 7+2'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 Mayıs Salı günü "Kitabını al, gel; müziğe ses ver" isimli konserde sahne alacak. Konsere girebilmek için bağışlanan kitaplarla köy okullarına kütüphane kurulacak.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde '3 Kadın 3 Portre' isimli projeyle gündeme gelen 7+2 ekibi bu defa köy okullarına yardım etmek için kolları sıvadı. Oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacı, solist Betül Haydın ve Orçun Utlu, balerin Didem Bekiroğlu, işletmeci Özgür Çerçi, halkla ilişkiler uzmanı Hatice Çelik, uluslararası ilişkiler uzmanı Gamze Bağırsakçı ile fotoğrafçı Muteber Özden ve Sezin Eser'den oluşan 7+2'nin başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Aktör, Electro Zober, Eren Yalçın, Ezgi Türkoğlu, Gizem Aksoy, İsmet Tümer, Marko Paşa, Mega Band, Pandora ve Plastic, 2 Mayıs Salı günü saat 19: 00'da Park Zirve'de konser verecek.



Giriş ücretinin 40 lira olarak belirlendiği "Kitabını al, gel; müziğe ses ver" konserine kitap bağışı yapmadan girilemeyecek. Toplanan kitaplarla ihtiyaç sahibi köy okullarına kütüphane kurulacak, bilet geliriyle de okulların sınıfları ve diğer ihtiyaç duyulan donatıları düzenlenecek.



"İNSANA DOKUNAN FARKLI MESLEKLERDEN BİR ARAYA GELDİK"



Etkinliğe ve 7+2'ye ilişkin bilgi veren Hatice Çelik, kapasitenin bin kişiyle sınırlı olduğunu belirterek "Gerçekten bu ülkede sorunlu olan, ihtiyaç duyulan her şeye dokunmak istiyoruz" dedi.



Özgür Çerçi ise Adana'nın köylerinde tuvaleti bile olmayan okullar bulunduğuna dikkat çekerek, "Uyumlu çalışıyoruz ve bir şeyler üretebiliyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yaptığımız projeden sonra daha çok motive olduk. Her insanın içinde var bu yardım duygusu. 9 kişiyiz ve çok özel insanlar değiliz. Güzel bir enerji tutmuşken yapabildiğimiz kadar ses çıkaralım istedik" ifadelerini kullandı.



Yeliz Doğramacı da ilk etapta kadınlar için proje üretmeye başladıklarını, şimdi de öğrenciler için devam ettiklerini hatırlatarak bir sonraki sürpriz projelerinde ise çocuk ve yetişkinlere yönelik ömür boyu hatıra kalacak bir işe girişeceklerini anlattı. Hayata dair her şeye dokunacaklarını vurgulayan Doğramacı, "Ekibimizde halkla ilişkilerle uğraşan arkadaşımız, fotoğrafçı arkadaşlarımız, müzisyenleri işletmeci, sanatçılar var. İnsana dokunan farklı mesleklerden bir araya geldik. Gerçekten tam bir insan vücudunun organları gibi çalışıyoruz ekip olarak" şeklinde konuştu.



