"Bu kitap okunup bir kenara konulacak bir kitap değil"

Murat Yıldırım ve eşi Imani Elbani Yıldırım imza günü için geldikleri Ankara Panora AVM'de soruları yanıtladı. Dr. Said Sözühikmet'in kendisi ve Tolgahan Sayışman'ın hayatını değiştirdiğini dile getiren Murat Yıldırım"Said Bey ile bir arkadaş ortamında tanıştık ve söyledikleri beni çok etkiledi. Kendisine Tolgahan ve ben kitap yazması konusunda çok ısrar ettik. Bu kitabında erişebileceği kadar çok insana ulaştırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü kitapta yazan şeyler okunup bir kenara konulacak şeyler değil" dedi.

"Kim Milyoner Olmak İster"programının sunuculuğunu da üstlenen Murat Yıldırım, ilerleyen dönemlerde yeni bir dizi ile izleyicileriyle buluşacağının da müjdesini verdi. Gençlerin bilgi yarışmalarına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu ve sunucu Yıldırım, oyunculuk kariyeri ile ilgili de şunları söyledi"Her meslekte olduğu gibi bizlerde de "her şeyi öğrendim ben" durumu yoktur. O yüzden her yeni rolde yeni bir şeyler öğrenir insan. Bu zamana kadar canlandırdığım karakterlerin hepsi benden bir parçayı yansıttı izleyicilere. En son yayınlanan Sonsuz Aşk filminde de izleyiciler ile buluşmak çok büyük bir mutluluk oldu bizim için"

