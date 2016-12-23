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Bu Kez Şehitler İçin Vurdu
23 Aralık 2016 Cuma 10:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda sembolik başlama vuruşunu yaptı.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, "Şehitlere Saygı Maçı"nda sembolik başlama vuruşunu yaptı.
Kaynak:
Dunya.com
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