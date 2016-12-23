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Bu Kez Şehitler İçin Vurdu
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Bu Kez Şehitler İçin Vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda sembolik başlama vuruşunu yaptı.

Bu Kez Şehitler İçin Vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda sembolik başlama vuruşunu yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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