Bu Kez Sahte Savcı Dolandırdı

Kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp vatandaştan 83 bin lira dolandıran zanlıya hesabını kullandıran bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin'in Hopa ilçesinde oturan 66 yaşındaki Ayşe H.'yi arayarak, "Ben Cumhuriyet Savcısı Hakkı, sizin hesabınız ele geçirilerek içi boşaltılıyor. Banka içinde de bunların adamı var. Artık devlet olarak bu işe el koyuyoruz. Bundan sonra paranız devlet güvencesinde olacak. Şimdi vereceğim hesaplara paranızı aktarın. Operasyon bittikten sonra paranızı devletten alacaksınız" diyerek iki PTT ve bir banka hesap numarası verip birine 35, birine 8 diğerine ise 40 bin lira yatırmasını istedi. Ayşe H. önce PTT'ye gidip iki hesaba 43 bin lira para yatırdı. Para anında karşı taraftan çekildi. Daha sonra ise bir özel bankaya giden Ayşe H. 40 bin lirayı Alemin K. (28) hesabına yatırdı. Alemin K. Adana'da bankaya parayı çekmeye geldiğinde banka görevlisi şahıstan şüphelenip oyalayarak polise haber verdi. Polisin bankaya gelmesiyle birlikte 40 bin lirayı şahsa verdi. Adana polisi şahsı suçüstü yakaladı. Bu sırada hala Ayşe H. ile irtibatta olan sahte savcı hesap sahibinin yakalandığını öğrenince yaşlı kadına, "Devletin elemanını sahte polisler yakalamış, sen bankayı ve polisi ara bizim adamımızı bıraksınlar" dedi.



Gerçek polis bunun üzerine Ayşe H.'nin kocasına ulaştı ancak koca gerçek polise inanmayarak "Biz kimseye para yatırmadık, sizde kimseyi almayın, aldıysanız da serbest bırakın" diyerek sahte savcıya inanmaya devam etti. Bir süre sonra emniyet müdürlüğü eve gerçek polisleri göndererek olayı anlatınca yaşlı karı koca dolandırıldığını anladı.



Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı sorgusunda bankada otururken 2 kişinin geldiğini hesap numarasını istediğini kendisine de 2 bin lira teklif ettiklerini paraya ihtiyacı olduğu için kabul ettiğini ancak yanına gelen şahısları tanımadığını söylediği öğrenildi. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis zanlıdan aldığı 40 bin lirayı aileye teslim etti. - ADANA