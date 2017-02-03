Bu Kentte Lpg 2,83 Lira

Tokat merkezde 3,31 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı Niksar ilçesinde akaryakıt istasyonları arasındaki rekabet nedeniyle 2,83-2,99 lira arasında satılıyor.



Türkiye'de LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapılırken, LPG Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükseldi. Tokat merkezde ise 3,14 lira olan LPG fiyatları 3,31 liraya çıktı.



Niksar ilçesinde ise rekabete giren akaryakıt istasyonları LPG'yi indirimi tarifeden satıyor. LPG fiyatları 2,83 ile 2,99 lira arasında değişiyor. - TOKAT