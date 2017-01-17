Bu Kartla Ailelerin Gözü Arkada Kalmıyor

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı bilgi ve hikmet evleri, "Merkezi Sistem Takip ve Kontrol Merkezi" uygulamasına başladı. Böylece öğrencilere birer dijital öğrenci kimlik kartı verildi. Uygulamayla birlikte öğrencilerin dönem içinde aldığı dersler, katıldığı gezi ve faaliyetler, okuduğu kitaplar ve devamsızlık takibi gibi konular, tek sistemden kontrol edilebiliyor.

DEVAMSIZLIK BİLGİLERİ CEP'TE

Sistem, ailelere çocuklarının güvenliği konusunda da fayda sağlıyor. Uygulama sayesinde öğrencilerin bilgi evlerine giriş ve çıkış saatleri kontrol edilebiliyor, ailelerin gözü arkada kalmıyor. Bilgi evi girişinde kartını okuttuğunda, öğrencinin bilgi evine kaçta geldiği ve gün sonunda bilgi evinden saat kaçta ayrıldığı bilgileri, kısa mesaj ve e-mail yoluyla ailesine gönderiliyor. Sistem, özellikle anne-babaların ilgi ve beğenisini kazanmış durumda.