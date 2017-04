Bu Kamp Çok Şenlendirici Olacak



İZMİR - Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, İzmir Bergama'daki çiftliğinde geçtiğimiz yıl başladığı klarnet kampının bu yıl ikincisini düzenlemek için hazırlıklara başladı.

Klarnet Kampının ikincisi için kollarını sıvayan ünlü klarnetçi çiftliğinde organizasyonun her adımı ile bizzat kendisi ilgileniyor.

Klarnet Kampı projesinin uzun yıllar aklında olduğunu belirten Şenlendirici "Daha çok deniz kenarında hem yazlık hem tatil hem ziyaret hem ticaret anlamında düşünüyordum.Çünkü insanlar yazın deniz kenarında olmak istiyorlar daha çok .Hem tatil, hem eğlence,hem de dersler kafamda vardı.Sonra aradan bir zaman geçti Bergamadan bir zeytinlik buldum kendime memleketimde.Sonra otururken burada bir klarnet kampı yapsak nasıl olur zeytinliklerin arasında diye kendi kendime düşündüm.Bir gün sosyal medyada bir klarnet kampı mı yapsak diye yazdım.Arkadaşların genelde geri dönüşleri şöyle oldu.Ağbi Bergama'da mı yapıyoruz, gelelim neredeyse diye.Geçen yıl ilkini yaptık Bergama - Kınık arasında Dündarlı'ya iki, Bergama'ya on kilometre.Çok hazırlandık.Ceyhun, Ahmet, Burak,Göksel tüm ekip.Çok iyi hazırlandık arkadaşlarla.Çadırların içlerinden nevresim ve yastıklarına kadar.Bir yemek fabrikasıyla anlaştık.Gidip kendimiz test ettik ailecek baktık,kontrol ettik,çok güzeldi.Herkles mutlu mesut ayrıldı buradan.Ve Öğretmenlerimiz Mansur, Altan ve Tolga Hoca haricinde çocukların birbirinden çok faydalandıklarını düşünüyorum.Çocuklar derken 16 yaşında öğrencimiz de vardı refakatçisi ile gelen 65 yaş üstü öğrencimizde vardı.Yurt dışından yaklaşık 18 - 19 misafirimiz oldu.Amerika, Kanada,Ürdün ve Mısırdan . Yurt içinden de enteresan şehirlerden arkadaşlarımız geldi.Kalkıp Ağrı ve Diyarbakırdan, Kırklarelinden ve ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimiz oldu.Aralarında mesela Uğur diye bir arkadaşımız vardı hayatında hiç klarnet üflememişti.Ama bu işi gerçekten profosyonel olarak yapan da vardı.Bir seviye tuutrmak zor çünkü yeni başlayan ile profosyonel arasında bayağı bir fark oluyor.Ama burada herkes kendi çapında, kendine yakın hissetiği bir arkadaşı ile bir araya gelip birbirileri ile derslerin haricinde birikimlerini paylaştılar.Her akşam konserler yapıtık, profösyonel tır sahnemiz geldi buraya.Yaklaşık 120 kişiydik ama çok iyi ses ve ışık sistemimiz vardı.Bu yıl da aynı arkadaşlarla çalışacağız. İsmail Lumanovski, Taksim Trio, Rubato ve Göksun Çavdar, Rouh Trio ve kirpi lakaplı klarnet sanatçısı Bülent Altıntaş.Tabi sürpriz sanatçılarımız da geldi Hakan Altun geldi buaraya bei şereflendirdi.Kampın son gününü doğum günüm olan 12 temmuza denk getirmiştim.O günde Linet geldi burada harika bir konser verdi 2.5 saat boyunca.Bizim için çok eğlenceli,keyifli geçti,çok yorucuydu ama değdi.Ve arkadaşların ikinci,üçüçncü günden itibaren sordukları şuydu; Ağbi seneye yine kamp var mı diye.Tabi ben o yorgunlukla bilmiyorum emin değilim,yaparız falan diyordum ama herhalde artık temmuz aylarında uzun yıllar bu klarnet kampını aynı yerde yapacağız.

Klarnet Kampının İkincisine Dünyaca Ünlü Sanatçılar Geliyor.

Klarnet Kampının ikincisine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü klarnet sanatçılarının geleceğini müjdeleyen ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici"Dünyaca ünlü Yunanlı Sanatçı Vassilis Saleas gelecek hepimizin hayalini süsleyen bir klarnetçi dede tabiriyle.Aykut Sütoğlu, Sali Okka ve ben bir konser vereceğim her sene olacağı gibi.Büyük ihtimalle geçen sene kampa katılan arkadaşlarımızın bir çoğu bu sene yine gelecek.Bizim için daha bir keyifli olacak.Onlar bir üst devre gibi olacaklar.

Kampın Hocaları Dünyaca Ünlü Müzisyenler

Klarnete hayatını adayan ve dünyaca ünlü klarnet sanatçıları Tolga Akşit, Altan Gözetlik, Mansur Köfeci ve Birol Gürkan ikinci klarnet kampında öğrencilere eğitim verecekler.

Çok Şenlendirici Bir Kamp Olacak

Bu yıl 10 - 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ikinci klarnet kampının çok şenlendirici bir kamp olacağını ifade eden Hüsnü Şenlendirici kamp hazırlıkları ile bizzat kendisi ilgileniyor.

İçimdeki Bergama Sevgisi Hiçbir Şeye Değişilmez

Konserlerinden arda kalan zamanlarında soluğu ilk fırsatta doğduğu memleketi Bergama'da alan ünlü klarnetçi kendini Bergama Aşığı olarak tanımlıyor.Hüsnü Şenlendirici'yi Bergama'da bazen motosikleti ile karış karış gezerken bazen bir köy düğününde yada kent merkezinde bir kahvehanede hemşerileri ile çay içip sohbet ederken de görebilirsiniz.

Klarnet Kampı Bergama tanıtımı İçin Çok Önemli

Doğup, büyüdüğü memleketi Bergama'nın dünyaya tanıtılması gereken bir kent olduğunu belirten Ünlü Klarnet Virtüözü"2500 yıllık tarihi ve kültürel bir geçmişe sahip Bergama'nın tanıtılması noktasında ben de bir Bergamalı birey olarak klarnetimle elimden geleni yapmaya çalışıyorum.Klarnet kampı bu noktada çok önemli.Düşünün dünyaca ünlü müzisyenler Bergama'ya geliyor ve bu kenti gezip değerlerini, güzelliklerini görme ve tanıma fırsatı yakalıyorlar.Ben yurt içi ve yurt dışı konserlerimde, katıldığım televizyon programlarında elimden ve dilimden geldikçe Bergama'yı, memleketimin güzelliklerini anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğim"diye konuştu.