Bu Kamp Çok 'Şenlendirici' Olacak

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, İzmir Bergama'daki çiftliğinde geçtiğimiz yıl başladığı klarnet kampının bu yıl ikincisini düzenlemek için hazırlıklara başladı.



Klarnet Kampının ikincisi için kolları sıvayan ünlü klarnetçi çiftliğinde organizasyonun her adımı ile bizzat kendisi ilgileniyor. Klarnet Kampı projesinin uzun yıllar aklında olduğunu belirten Şenlendirici, "Daha çok deniz kenarında hem yazlık, hem tatil, hem ziyaret, hem ticaret anlamında düşünüyordum. Çünkü insanlar yazın deniz kenarında olmak istiyorlar daha çok. Hem tatil, hem eğlence, hem de dersler kafamda vardı. Sonra aradan bir zaman geçti Bergama'dan bir zeytinlik buldum kendime memleketimde. Sonra otururken burada bir klarnet kampı yapsak nasıl olur zeytinliklerin arasında diye kendi kendime düşündüm. Bir gün sosyal medyada bir klarnet kampı mı yapsak diye yazdım. Arkadaşların genelde geri dönüşleri şöyle oldu; 'Abi Bergama'da mı yapıyoruz, gelelim neredeyse' diye. Geçen yıl ilkini yaptık Bergama-Kınık arasında Dündarlı'ya 2, Bergama'ya 10 kilometre. Çok hazırlandık. Ceyhun, Ahmet, Burak, Göksel tüm ekip. Çok iyi hazırlandık arkadaşlarla. Çadırların içlerinden nevresim ve yastıklarına kadar. Bir yemek fabrikasıyla anlaştık. Gidip kendimiz test ettik ailecek baktık, kontrol ettik, çok güzeldi. Herkes mutlu mesut ayrıldı buradan. ve Öğretmenlerimiz Mansur, Altan ve Tolga Hoca haricinde çocukların birbirinden çok faydalandıklarını düşünüyorum. Çocuklar derken 16 yaşında öğrencimiz de vardı refakatçisi ile gelen 65 yaş üstü öğrencimizde vardı. Yurt dışından yaklaşık 18-19 misafirimiz oldu. Amerika, Kanada, Ürdün ve Mısırdan. Yurt içinden de enteresan şehirlerden arkadaşlarımız geldi. Kalkıp Ağrı ve Diyarbakır'dan, Kırklareli'nden ve ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimiz oldu. Aralarında mesela Uğur diye bir arkadaşımız vardı hayatında hiç klarnet üflememişti. Ama bu işi gerçekten profesyonel olarak yapan da vardı. Bir seviye tutturmak zor çünkü yeni başlayan ile profesyonel arasında bayağı bir fark oluyor. Ama burada herkes kendi çapında, kendine yakın hissettiği bir arkadaşı ile bir araya gelip bir birileri ile derslerin haricinde birikimlerini paylaştılar. Her akşam konserler yaptık, profesyonel tır sahnemiz geldi buraya. Yaklaşık 120 kişiydik ama çok iyi ses ve ışık sistemimiz vardı. Bu yıl da aynı arkadaşlarla çalışacağız. İsmail Lumanovski, Taksim Trio, Rubato ve Göksun Çavdar, Rouh Trio ve kirpi lakaplı klarnet sanatçısı Bülent Altıntaş. Tabi sürpriz sanatçılarımız da geldi Hakan Altun geldi buraya beni şereflendirdi. Kampın son gününü doğum günüm olan 12 Temmuz'a denk getirmiştim. O günde Linet geldi burada harika bir konser verdi 2.5 saat boyunca. Bizim için çok eğlenceli, keyifli geçti, çok yorucuydu ama değdi. ve arkadaşların ikinci, üçüncü günden itibaren sordukları şuydu; 'Abi seneye yine kamp var mı?' diye. Tabi ben o yorgunlukla bilmiyorum emin değilim, yaparız falan diyordum ama herhalde artık temmuz aylarında uzun yıllar bu klarnet kampını aynı yerde yapacağız" diye konuştu.



Klarnet Kampının ikincisine dünyaca ünlü sanatçılar geliyor



Klarnet Kampının ikincisine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü klarnet sanatçılarının geleceğini müjdeleyen ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, "Dünyaca ünlü Yunanlı sanatçı Vassilis Saleas gelecek hepimizin hayalini süsleyen bir klarnetçi 'dede' tabiriyle. Aykut Sütoğlu, Sali Okka ve ben bir konser vereceğim her sene olacağı gibi. Büyük ihtimalle geçen sene kampa katılan arkadaşlarımızın bir çoğu bu sene yine gelecek. Bizim için daha bir keyifli olacak. Onlar bir üst devre gibi olacaklar" dedi.



Klarnete hayatını adayan dünyaca ünlü klarnet sanatçıları Tolga Akşit, Altan Gözetlik, Mansur Köfeci ve Birol Gürkan ikinci klarnet kampında öğrencilere eğitim verecekler. Bu yıl 10-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ikinci klarnet kampının çok şenlendirici bir kamp olacağını ifade eden Hüsnü Şenlendirici, kamp hazırlıkları ile bizzat kendisi ilgileniyor.



Bergama sevgisi hiçbir şeye değişilmez



Konserlerinden arda kalan zamanlarında soluğu ilk fırsatta doğduğu memleketi Bergama'da alan ünlü klarnetçi kendini Bergama aşığı olarak tanımlıyor. Hüsnü Şenlendirici Bergama'da bazen motosikleti ile karış karış gezerken bazen bir köy düğününde ya da kent merkezinde bir kahvehanede hemşehrileri ile çay içip sohbet ederken de görülebilir.



Klarnet Kampı Bergama tanıtımı için çok önemli



Doğup büyüdüğü memleketi Bergama'nın dünyaya tanıtılması gereken bir kent olduğunu belirten Ünlü Klarnet Virtüözü "2500 yıllık tarihi ve kültürel bir geçmişe sahip Bergama'nın tanıtılması noktasında ben de bir Bergamalı birey olarak klarnetimle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Klarnet kampı bu noktada çok önemli. Düşünün dünyaca ünlü müzisyenler Bergama'ya geliyor ve bu kenti gezip değerlerini, güzelliklerini görme ve tanıma fırsatı yakalıyorlar. Ben yurt içi ve yurt dışı konserlerimde, katıldığım televizyon programlarında elimden ve dilimden geldikçe Bergama'yı, memleketimin güzelliklerini anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğim" diye konuştu. - İZMİR