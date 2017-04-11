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Bu İş Kürek İşi Değil, Yürek İşi'
Bu İş Kürek İşi Değil, Yürek İşi'
'Bu iş kürek işi değil, yürek işi'
11 Nisan 2017 Salı 23:59
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[9488961] DailyMotion.com
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