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Bu İş Kürek İşi Değil, Yürek İşi'
Bu İş Kürek İşi Değil, Yürek İşi'
'Bu iş kürek işi değil, yürek işi'
11 Nisan 2017 Salı 23:29
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