Bu Ildeki Çiftçiye Bedava Elektrik Dönem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çiftçiye bedava elektrik sözünü yerine getirmek üzere inşa ettikleri 2 MW'lık 4 güneş santralinin enerji üretimine başladığını, 3 MW gücünde yeni bir santral daha kuracaklarını açıkladı. Türel, "2017 yılı itibarıyla 753 bin 250 TL tutarında destek sağlanacak. Bu kapsamda belirtilen kooperatiflerimizin belirlenen miktarlardaki sulama elektriğinin faturaları belediyemizce kooperatifimize ödenecek" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarım sulama kooperatifleriyle tarımsal projeleri değerlendirme toplantısı düzenledi. Cam Piramit'te toplantıya tarım sektörünün temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Türel toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya tarımında yeni bir dönemi başlatacak tarımsal destek programını açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak zorunlu olmamasına rağmen, tarım üreticisine desteği öncelikli vazife olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Türel, "2014'te göreve gelirken, üreticimize, kooperatiflerimize destek olacağımızı söylemiştim. Bu çerçevede Belediyemiz bünyesinde öncelikle Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduk. Bu dönemde plan ve proje çalışmalarımızı yaptık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleme Yönetmeliğini çıkardık. Bu yönergeyle Devletimiz nasıl üreticimize destek veriyorsa, bundan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak biz de önemli bir destek politikasını hayata geçireceğiz" dedi.



Türel, tarım üreticisine verecekleri destekleri şöyle sıraladı:



"Bitkisel üretim desteği, Hayvansal üretim desteği, Tarımsal tesisler yapım ve büyük onarım desteği, Tarımsal tesisler küçük onarım desteği, Elektrik enerjisi desteği, Yangın ve doğal afet zararlarını telafi desteği, diğer destekler."



ÜRETİCİYE SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ



Bitkisel üretim desteği kapsamında, üreticiye sertifikalı fide-fidan-tohum temini, sera yapım malzemesi temini ve sera yakıtı gibi desteklere başlayacaklarını açıklayan Başkan Menderes Türel, şunları kaydetti:



"Feromon tuzak gibi biyolojik ve biyoteknik mücadele malzemelerinin temini de desteklerimiz arasında olacaktır. Tarımsal tesisler yapım ve büyük onarım desteği kapsamında; kapalı ve açık sistem sulama tesisleri, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, toprak koruma ve ıslahı tesisleri yapacağız. Bitkisel veya hayvansal ürünlerinin depolanması soğuk hava depoları, tasnif ve paketleme tesisleri inşa edeceğiz. Tarımsal sulama amaçlı enerji üretim tesisleri kuracağız. Toplu hayvan barınakları, toplu hayvan sağım yerleri, süt toplama merkezleri ve süt soğutma tankı gibi tesislerin yapım ve onarımı da belediyemiz faaliyetleri arasında olacaktır."



ANTALYA TARIMINDA YENİ DÖNEM



Elektrik enerjisi desteği ile de söz vermiş olduğu şekilde maliyetlerin düşürülmesine doğrudan katkı sağlamış olacaklarının altını çizen Türel, "Bu desteklerde Sulama Kooperatifi/Tarımsal Kalkınma Kooperatifi/Sulama Birliği/Ziraat Odası/Üretici Birliği örgütlerimizle işbirliği yapacağız. Bu kararlar Antalya tarımında yeni bir dönemin başladığına işaret etmektedir. 2017 yılı Antalya tarımında yeni bir başlangıç, yeni bir hamle yılı olacaktır. Devletimiz nakdi destek kredi desteği sağlarken, Belediyemiz siz üreticilerimizin maliyetlerini düşürecek, ürünün daha iyi korunmasını, işlenmesini, pazarlanmasını, kıymet bulmasını sağlayacaktır. Bu desteklerin Antalya tarımına daha fazla bereket getireceğini birkaç senede hepimiz inşallah beraber göreceğiz" diye konuştu.



DESTEK İLKELERİ



Başkan Türel tarımsal destek ilkeleriyle ilgili, "Nasıl ki, devlet iyi tarım uygulamasına, sertifikalı fidana destek veriyorsa, biz de üreticimizin işini en iyi şekilde yapmasını arzu ediyoruz. Antalya tarımında kimyasal mücadele artık tamamen bitmeli ve biyolojik mücadeleye her yerde geçilmelidir. Sera ve üretim sigortasına herkes daha fazla önem vermelidir. Kooperatif ve birliklerimizin güçlenmesi de arzu ettiğimiz bir durumdur, çünkü Belediye olarak biz sulama tesisi, soğuk hava tesisi kuracağız, fakat işletmesini üretici örgütlerimizin yapmasını isteyeceğiz. Üreticimiz ve kooperatiflerimiz kendi yapabilecekleri işleri kendileri yapmalıdır ki, Belediyemiz yatırım için daha fazla kaynak ayırma imkanı bulsun hem de tesisler amacına uygun bir şekilde işletilsin. Bununla birlikte üreticimize en fazla desteği vermek temel ilkemiz olacaktır. Yaptığımız tesisin doğru işletilmediğini gördüğümüzde tesisi derhal geri alacağız ve gerekirse kendimiz işletmesini de yapacağız" dedi.



Tarım sektörüne kazandırdıkları somut proje ve desteklere de değinen Türel, "Seçimlerden önce sulama kooperatiflerine elektrik bedava olacak demiştim, biz söz verdik mi sözümüzü tutarız. Birileri çıkmıştı, 2009 seçimlerinde Antalya'da herkese bedava elektrik vereceğiz demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? 2009 ile 2014 arasında biz seçilinceye kadar Antalya'da bedava elektrik gören oldu mu? Bedava elektrikten vazgeçtik, ben 2009'da görevi devrediyorken Antalya suyu en ucuz içen şehirdi. Bedava elektrik getirmedikleri gibi suyu da en pahalı kullanan şehir yaptılar. İşte aradaki fark bu. Biz söz verdik mi başkaları gibi değiliz. Unutmuyoruz. Gereğini yapıyoruz. ve sulama kooperatiflerini artık elektrik maliyetini sıfırlıyoruz" diye konuştu.



ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI



Başkan Menderes Türel şöyle devam etti:



"Ben biliyorum, sulama faaliyetlerinde en büyük harcama kalemi cereyan parasıdır. İlimizdeki 39 sulama kooperatifi tarımsal sulamada yıllık 8 milyon 500 bin kW saat elektrik kullanıyor. Bunların hepsini biz tabi dersimize çalıştığımız için ezbere biliyoruz. ve seçimlerden önce de dersimize çalışarak sulama suyunda elektriği bedava yapacağız dedik. Öyle uydur gitsin, seçimden sonra da unut gitsin bizim defterimizde yazmadı. Güneş enerjisiyle elektrik üretip, üreticimize destek olmak için 4 milyon 100 bin lira yatırımla 1 MW kurulu gücünde 2 adet GES santrali kurduk ve bu Kasım 2016 tarihinden beri çalışıyor. Yani şu anda elektrik üretiyoruz. Şimdi elektriği biriktiriyoruz ki o elektriği sizlere kullandıracağız. Helali hoş olsun, az bile feda olsun. İnşallah bereket getirsin işlerinize."



ENERJİNİN KAYNAĞI GÜNEŞ



4 milyon 300 bin TL'lik yeni bir yatırımla 1 MW kurulu gücünde 2 adet güneş enerjisi santralinin daha kurulumunu tamamladıklarını söyleyen Başkan Türel şu bilgileri verdi:



"Yeni santral Mayıs'ta üretime başlayacak. İkinciyi de bitirdik. Başkan bu elektrik paralarını ödüyorsunuz ama değirmenin suyu nereden geliyor. Belediye bu kadar zengin oldu mu? diye düşünmeyin. Bu enerjinin kaynağı güneşten geliyor. Cebimizden çıkmıyor. Bu 4 GES'e ilave olarak, 12.5 milyon TL bedelli 3 MW kurulu gücünde 3 adet güneş enerjisi santralini daha belediye olarak ayrıca kuruyoruz. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda olan bu projemiz, Ankara'da onaylandı. İnşallah ilk toplantımızda karar alacağız. Ben bu arada geçmişte bizim milletvekilliğimizi yapan Kalkınma Bakanımıza Sayın Lütfi Elvan'a özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bu projeyi anlattığımda bana Menderes hemen yap, hemen çıkaracağım kararı bunu bütün Türkiye'de örnek göstereceğiz dedi."



Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün itibarıyla toplam 8 milyon 382 bin TL harcama yapılarak 2 MW 4 tane güneş enerjisi santralimiz faaliyete geçti ve yıllık 2 milyon 700 bin kw saat elektrik üretiyoruz diyebiliriz. Yeni santral tamamlandığında, 5 MW kurulu gücündeki santralimizle 6.750.000 KW saat yıllık elektrik üretim kapasitemiz oluşacak. Size zaten 8 buçuk milyon lazım. Biz 7 milyonunu aşağı yukarı kendimiz üretiyoruz. Ne yapalım 1 buçuk milyonu için de pamuk eller cebe deriz. Size bundan sonra elektrik masraflarında bir kuruş ödetmeyiz inşallah. Böylelikle bu sistemi hep birlikte oluşturuyoruz. Sizlerle, Sulama Kooperatiflerimizle protokolleri imzaladık. Sulama Kooperatiflerinin başlangıçta elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacağız. Bu bizim için de bir deneme süreci olacak. Yani sistem nasıl çalışıyor onu bir görelim. Ama 2018 senesine geldiğimizde elimizdeki santrallerle harcadığımız elektriğin yüzde 85'ini kendimiz üretiyor olacağız. Bu sene sadece yüzde 20'sini, gelecek sene de elektrik maliyetlerinizin tamamını Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak."



FATURALARI BELEDİYE ÖDEYECEK



Elektrik enerjisi desteği kapsamında yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan T 39 Sulama Kooperatifiyle protokol ve sözleşmelerin imzalandığını belirten Başkan Türel, 2017 yılı itibarıyla 753 bin 250 TL tutarında destek sağlanacağını kaydetti. Türel, "Bu kapsamda belirtilen kooperatiflerimizin belirlenen miktarlardaki sulama elektriğinin faturaları belediyemizce kooperatifimize ödenecek. Bunun için de yapımını tamamlayarak işletmeye sunduğumuz GES'den üretilen elektriğin TEDAŞ' a satılması ile elde ettiğimiz ve ayrı bir hesapta topladığımız parasal kaynağımız kullanılacak. Sonuç olarak 2018 yılından itibaren de daha fazlası belediyemizce karşılanacak. Bu destek de; belediyemiz bütçesine yük oluşturmadan tamamı kurduğumuz GES'den elde edilen üretimle karşılanacak" dedi.



"İş bilenin, kılıç kuşananın, söz verdik sözümüzü tuttuk" diye seslenen Başkan Türel, "Birileri Antalya'ya bedava elektrik sözü vermişti, unutuldu gitti. Biz üreticimize söz vermiştik. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Söz verdik, sözümüzü tuttuk, bugüne kadar Allah mahcup etmedi, inşallah bundan sonra da olmayız. Siz destek oldunuz, biz de gece gündüz çalıştık. İşte şimdi bir bir neticelerini alıyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Bizim vermiş olduğumuz elektrik, cereyan desteğini kooperatiflerimiz mutlaka çiftçiye yansıtacaktır. Sizlerle yaptığımız protokolde bu var. Bugün yüzde 20'si, gelecek sene tamamı. 10 liralık bir sulama faturasının içinde elektrik kaç lira tutuyorsa, 2 lira ise 2 lira, 1 lira ise 1 lira Artık o 10 liralık sulama suyu faturası çiftçimize eğer 8 lira ise 8 yansıyacaktır. Protokolümüze bunu koyduk. Yani çiftçimiz bundan istifade etmeli" şeklinde konuştu.



"Büyükşehir Belediyesi'nin tarım üreticisine böyle destek vereceği söylenseydi, kimse inanmazdı" diyen Türel, "Belediyelerin tarım sektörüne destek verdiği hiç görülmemişti. Büyükşehir Yasası sayesinde artık bunları yapabilir hale geldik. 2012'de Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu çıkarmak istediğimizde her şey daha güzel olacak dediğimizde muhalefet ne dedi? Hayır dedi. Bunlar her şeye hayır diyorlar. Büyükşehir Kanunu'nu çıkaralım çiftçimize destek olalım dediğimizde o zaman muhalefetin hepsi olmaz hayır istemeyiz dedi. Bir sürü yalan iftira attı. Türkiye Federal sisteme geçiyor, Demokrasi elden gidiyor, cumhuriyet ortadan kalkıyor. Bunları söylediler. Ne oldu? Şimdi de aynılarını söylüyorlar. Şimdi devleti güçlendireceğimiz, hükümeti güçlendireceğimiz referandum öncesinde de gene aynı palavralara sarıldılar. İşte Büyükşehir yasası 3 senedir yürürlükte ne oldu? Eyalet sistemimi geldi. Federal sistem mi geldi? Biz muhalefetin her zamanki gibi hayır demesine rağmen kanun değişikliğini yaptık. Büyükşehir belediyelerini tarım üretimine destek vermeye yetkili hale getirdik" şeklinde konuştu.



2B'YE DE HAYIR DEDİLER



"Biz Cumhuriyetten geçinenlerden olmadık" diyen Türel, şunları söyledi:



"İşte çiftçimize gerekirse belediye kanunlarını çıkartıp destek vermeyi düşünerek Cumhuriyeti güçlendirenlerden olduk. Biz 2B arazilerini halka satalım dediğimizde de bunlar hayır dedi. O zaman gelip benim çiftçi kardeşimi tahrik ettiler provoke ettiler. Bu 2B kanunuyla mahvolacaksınız dediler. Kanunu çıkartmayalım diye bin dereden su getirdiler. Bizim siyaset anlayışımız bunu en derin duygularımla söylüyorum, önce Allah rızası sonra sizin rızanız millet rızası. İşte bugün bir kere daha kimin doğruyu söylediği gün yüzüne çıkmaktadır. Bugün bir kere daha icraat üretenlerle laf üretenler arasındaki fark ortaya çıkmıştır."



Bir önceki dönemin hizmet konusunda sabıkası olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, "5 yıl önce Büyükşehir Kanunu çıkacağı zaman bu söylediklerimize kimse inanmıyordu. Muhtemelen 3 sene önce de 'ya bunlar bedava elektrik sözü veriyor. İnanmayanlar olmuştur. Benden önce belediyenin sabıkası var çünkü. Söylediler yapmadılar. Geldi şimdi bir başkası da aynı şeyi söylüyor. Bu da unutur yarın' diye inanmayanlar olmuştur. İşte Halep oradaysa, arşın burada. Milli irade sizsiniz, demokrasi sizsiniz, denetim makamı da sizsiniz. Hizmetten memnun olmadığınız zaman, Cumhurbaşkanı'nı da belediye başkanını da görevden memnun olmadığınızda eline pasaportu verip evine gönderirsiniz. Söz de karar da milletin. Rahmetli Adnan Menderes'ler, yeter söz milletin demişlerdi. Merhum Menderes demokrasi şehidi oldu, bunca şehit verdik, inşallah artık pazar gününden sonra söz milletin olacak bu millet direksiyon başındaki yerini güçlendirecek. Eğer biz bu projelere evet demeseydik bu projeler hala bekliyor olacaktı. Devletimizi daha da güçlü kalkındıracak bir sisteme evet demek için sandık başına gidiyoruz. İşte belediyelerimizi kurumsal olarak güçlendirmeseydik uzun zamandır size anlattığım bu tarımsal destekleri sağlayamazdık. Şimdi yeniden hükümetimizi Pazar günü evet diyerek güçlendirirsek cümle alem biliyor ki bizi tutabilene aşk olsun. Zaten bundan korkanlar ne yapıyor hayır diye feryat figan ediyor" şeklinde konuştu.



AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISINI İZLETTİ



Başkan Türel, Strasburg'da Avrupa Konseyi toplantısına katıldığını ve orada hiç hoş olmayan bir tutumla karşılaştığını anlatarak video görüntüleri ile de neler yaşadığını izletti. Türel şunları anlattı:



"HDP'li belediye başkanlarının tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Belediye'nin resmi aracıyla canlı bomba eylemi yaptırmış belediye başkanlarını neredeyse kahraman ilan edecekler. Bu arada verdiğimiz tüm önergeler Avrupalılar tarafından reddedildi. Ben ne zaman konuşmaya başladım arkamdan birileri laf atıp duruyor. Yalan, yuh diyorlar, kahkahalar atıyorlar. İşte görüyorsunuz. Arkamda poşulu kadın videoya çekiyor. Akılları sıra benim dikkatimi dağıtacaklar konuşamayayım diye. Orada bu konularla ilgili gerçekleri anlattım. İşaret fişekleri poşularını boyunlarına takıp gelmişler oraya. Yani ya terör örgütünün yandaşı ya sempatizanı ya da teröristin ta kendisi. Bizim ülkemizin bakanlarını oraya sokmayacağız diye yırtınıyorlar. Atlarıyla itleriyle bizim milletimizin üstüne saldıracak kadar alçak bir hale geliyorlar ama teröristler Avrupa Konseyi'nin Genel Kurulu'nun göbeğinde cirit atıyor, yazıklar olsun. Bizde güzel bir söz vardır; Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Toplantı salonundan çıkıyorken bir tanesi yanıma geldi, dedi ki 'Bugün Avrupa Konseyi hayır dedi sizi çok üzdük, 16 Nisan'da da Türkiye hayır dediğinde sizi bir daha üzeceğiz. Hayır çıktığında biz sevineceğiz siz üzüleceksiniz' dedi. Ben de döndüm dedim ki bak kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim, bu büyük millet Kurtuluş Savaşı Destanı'nı, Çanakkale Destanı'nı, 15 Temmuz Destanı'nı yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. İnşallah sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim."



(İHA)