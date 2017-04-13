Bu Havuzda Yüzmek Yürek İster

Bu zamana kadar gördüğünüz havuzları bir kenara bırakın, görüp görebileceğiniz en "tüyler ürpertici" havuz ABD, Houston'da.



Genellikle rahatlamak için kullandığımız, yaz aylarının vazgeçilmezlerinden havuz konsepti, Houston'da farklı bir boyutta ele alındı. Market Square Tower adlı rezidansta bulunan, yaklaşık 153 metre yükseklikteki havuz, özellikle yükseklik korkusu olanlara göre değil.



Havuzun altında bulunan 40'a yakın dükkanı cam bir havuz arkasından görmek yürek isteyen cinsten. Kalın özel camlar ile yapılan havuzda, bir yandan yüzerken, bir yandan da sokaktan geçen insanları görebilirsiniz. Havuza girdiğiniz zaman, aşağıdaki insanların da sizi kolaylıkla görebileceğini unutmadan tabii.



Havuz sadece rezidansta yaşayan insanların kullanımı için yapılmış. Kiraları ise 1.800 ile 18.715 dolar arasında değişiklik gösteriyor.