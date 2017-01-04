Bu hafta 'Tabula Rosa' filmi ekrana geliyor!

Perşembe gecelerinin 'Aile Keyfi' olan 'TRT Ev Sineması' kuşağında Perşembe gecesi dram türündeki "Tabula Rosa" filmi izleyici ile buluşuyor.

5 Haziran Perşembe, saat 20.00'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak 'Tabula Rosa' filmi, hafızasını kaybetmiş olduğu için, bütün 'kirli' bilgilerden, imgelerden ve söylentilerden uzakta tertemiz ve masum bir yaklaşımla Sinan'a âşık olan Rosa'nın hikâyesini ekrana taşıyor.

Film, ailesinin, yakın çevresinin ve ait olduğu dünyanın değer yargıları tarafından kuşatılan Rosa'nın onları incitmemek adına, kendinden, sevdiğinden, aşkından feragat etmeye başlaması ve Rosa'nın aydınlık, berrak ve sevgi dolu aşkının hepsinin üstesinden gelmesini konu alıyor.

Hatice Memiş'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Bestemsu Özdemir, Yiğit Kirazcı, Zerrin Sümer, Suzan Aksoy, Kevork Türker, Melina Ozprodomos gibi isimler oluşturuyor.

İki insanın aşkı üzerinden ve geçmişi değil, mümkün bir ortak geleceği hayal ederek, bu sürece katkı vermeyi amaçlayan bir sinema filmi olan 'Tabula Rosa'da oldukça zor ve sancılı bir süreçten geçilmektedir. Ermeni meselesi'ni siyasi ve ideolojik yöntemlerle 'mesele' olmaktan çıkarmak ve bu sürecin mutlaka insani çaba ve gayretlerle, sanat ve kültür eserleri yoluyla da desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü bilindiği gibi 'önyargıları parçalamak atomu parçalamaktan zordur'.

Hafızasını kaybetmiş olan Rosa bütün 'kirli' bilgilerden, imgelerden, söylentilerden uzakta 'tertemiz' ve 'masum' bir yaklaşımla Sinan'a aşık olur. Ailesi Rosa'yı bulur ancak Rosa henüz hafızasını kazanamamış olsa da çevresi ve ailesi dolayısıyla 'kimliği' ortaya çıkmıştır. Onlar düşman toplumların iki üyesidirler. Aralarında bir ilişki hele de evlilik olacak şey değildir. Rosa bu henüz tanımadığı insanların arasında kendisine konan yasaklar ve kurallar ile kuşatılıverir. Oysa Rosa bütün bunları saçma bulan Rosa'nın hafızasının yokluğunda yaşadığı aklıktan, aydınlıktan kopmadığı ama çevresinin ve mahalle baskısının onu karanlığa, kirlenmiş bilince, hafızaya doğru çekiştirdiği evredir. Rosa'nın ailesi, dostları, çevresi, mahallesi onu bulmuştur ve ait olduğu dünyaya doğru çekiştirmektedirler. Rosa bu çağrıyı sürekli reddeder. Çünkü kendi masumiyeti içinden bakınca, yapılan çağrının kötülüğünü, anlamsızlığını, saçmalığını sezmekte, anlamaktadır.

Bu Perşembe ve bundan sonra her Perşembe aile bir araya geliyor!

Perşembe gecelerinin 'Aile Keyfi' olan 'TRT Ev Sineması' kuşağı, tüm aileyi bir koltukta toplarken, komedi, drama, fantastik gibi film türleri ile kah ağlatıp, kah güldürecek filmler ile ekranlarda yepyeni bir soluk oluyor. Türk Sineması'nın 100'üncü yılı ve TRT'nin 50'nci yılını taçlandırmak için 2014 yılında başlatılan 'TRT TV Filmleri' projesi, Türk Sineması'na ve televizyon sektörüne yeni hikaye ve eserler kazandırmayı, genç sinemacıların özgün ve yenilikçi projelerine imkan sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında çekilen 33 film, her Perşembe gecesi, saat 20.00'de, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

"TRT TV Filmleri" projesi nasıl oluştu?

2014 yılında başlatılan TRT TV Filmleri projesine, 864 senaryo başvurusu yapıldı. Değerlendirmeye uygun bulunan 599 senaryo, alanında uzman ve bağımsız senaristler ile dramaturglardan oluşan bir değerlendirme kurulunca değerlendirildi. Komedi, drama, fantastik türleri dahil 12 türde, 33 senaryo yapıma uygun bulunarak seçildi. Projede, senaryo yazarları ve sinema profesyonellerinin yanı sıra farklı mesleklerden insanlar da yer aldı.

2015 yılında, Türkiye'nin dört bir yanına kurulan setlerde, film endüstrisinin tüm paydaşları, yapımcısından yönetmenine, oyuncusundan teknisyenine sahadaydı. 33 film çekilerek, gösterime hazır hale getirildi. Filmlerde İlhan Şeşen, İpek Tuzcuoğlu, İsmail Hacıoğlu, Gürkan Uygun, Tayanç Ayaydın, Görkem Yeltan, Osman Sonant, Bestemsu Özdemir, Orhan Kılıç, Çiğdem Batur gibi birçok tanınmış isim rol aldı.