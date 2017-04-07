Bu Hafta 'Komşum Benim'de Onurlu Bir Sağlık Mücadelesi"



Türk kültürünün baş tacı unsurlarından olan 'komşuluk' ilişkilerini geliştirmek, toplumsal ve bireysel yardımseverliği aşılamak amacı ile hazırlanan bir sosyal sorumluluk programı olan 'Komşum Benim', bu hafta onurlu bir sağlık mücadelesi veren Deniz Demir'in hayatını ekrana getirecek.

Komşusunun tek başına çözemediği sorunlarını, yakınlarının desteğine rağmen ulaşamadığı hayallerini bilen yardımsever ve güzel yürekli insanların baş kahraman olduğu 'Komşum Benim' programı yan komşudan mahalleye, mahalleden şehre, şehirden tüm ülkeye uzanarak TRT 1 ekranından izleyici ile buluşacak.

9 Nisan Pazar günü saat 16.15'de yeni bölümü ile TRT 1 ekranında olacak 'Komşum Benim'in bu haftaki duyarlı komşusu Meryem Hanım'ın başvurusu ile iki yıl önce verem teşhisi konan ve toplumsal dışlanma yaşayıp iş bulamayan Deniz'in ayakta kalma mücadelesine tanık olunacak.

Yapımcılığını Aort Medya/Sema Kaplan'ın, sunuculuğunu Aynur Ayaz'ın üstlendiği 'Komşum Benim'in yeni bölümünde 'Verem, bir insanın hayatını nasıl ve ne kadar değiştirir?', 'Verem hastaları sosyal hayattan ve iş dünyasından kopmak zorunda mıdır?', 'Deniz'in sağlık durumu çalışmasına engel mi?', 'Toplumun önyargısı ile hayatı bir anda kararan Deniz için komşusu ve çocukları hangi sürprizi hazırlayacak?' ve 'Büyük finalde Deniz'i hangi önemli gelişme bekleyecek?' gibi sorular ve cevapları hepsi 9 Nisan Pazar günü saat 16.15'de TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

