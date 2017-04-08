Bu Hafta Her Sonuç Fenerbahçe'ye Yarıyor!

Süper Lig'de sezonun en kritik haftalarından biri oynanacak. Özellikle üst sıraların kaderini belirleyecek iki kritik mücadele var: Trabzonspor-Beşiktaş ve Başakşehir Galatasaray... Lider Beşiktaş'la fark 11 puan olsa da 4 takım, Fenerbahçe'nin rakibi konumunda. Bu nedenle bu zorlu maçlardan çıkacak her sonuç, Sarı-Lacivertliler'e yarayacak. Beşiktaş kazanırsa, Trabzonspor'la fark açılacak. Tersi sonuçta, zirveyle makas kapanacak.



DEVLER LİGİ ŞANSI



Başakşehir-Galatasaray mücadelesi ise özellikle Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmesi açısından kritik önemde. Fenerbahçe, bu hafta Galatasaray'ı geçebilir ya da Başakşehir'le farkı azaltabilir. Ancak bu senaryoların gerçekleşmesi için olmazsa olmaz; Sarı-Lacivertliler'in yarın Akhisar'ı mağlup etmesi! Fenerbahçe bu sezon beklenmedik maçlarda yaşadığı kayıplar nedeniyle şampiyonluk yarışında çok gerilerde kaldı. Özellikle, bir dönem yıkılmaz kale olan Kadıköy'de peş peşe alınan kötü sonuçlar yüzünden...



13 maçta 6 galibiyet



Bir dönem sezonu evinde yenilmeden tamamlayan Sarı-Lacivertliler, bu sezon Kadıköy'deki 13 maçın sadece 6'sında sahadan galibiyetle ayrılabildi. Dick Advocaat, benzer bir kaza yaşanmaması için oyuncularına uyarı üstüne uyarı yapıyor. Eğer Fenerbahçe, yarın akşamki maçı kazanmayı başarırsa, haftanın en kazançlı takımı olacak.



Ligdeki Kadıköy karnesi



Kayserispor: 3-3



Bursaspor: 0-1



Gaziantep: 2-1



Aytemiz Alanya: 1-1



K.Karabük: 5-0



Galatasaray: 2-0



Beşiktaş: 0-0



Gençlerbirliği: 3-0



Adanaspor: 2-2



Başakşehir: 1-0



Kasımpaşa: 0-0



Osmanlı: 1-0



A.Konya: 2-3



(Fanatik)