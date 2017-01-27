Bu Hafta Borsa ve Döviz Kazandırdı, Altın Kaybettirdi

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,92, avro yüzde 1,89 değer kazandı.





BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 84.278,03, en düşük ise 82.811,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,92'lik artışla 83.827,39 puandan tamamladı.





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalarak 147,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,20 değer kaybederek 988,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 243,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 242,00 liraya geriledi.





Bu hafta avro yüzde 1,89 değer kazanarak 4,1470 liraya yükseldi, ABD doları ise yüzde 1,39'luk artışla 3,8730 liraya çıktı.





Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64, yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile hisse senedi fonları oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.