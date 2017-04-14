Bu Hafta Borsa ve Altın Kazandırdı, Döviz Kaybettirdi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,77 değer kazandı, avro yüzde 1,08 değer kaybetti.





BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 91.832,03, en düşük ise 88.730,81 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,77 artışla 90.063,69 puandan tamamladı.





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,20 artarak 152,60 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1.021,00 liraya çıkarken, geçen hafta sonu 250,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı değişim göstermedi.



Bu hafta avro yüzde 1,08 değer kaybederek 3,9220 liraya, ABD doları da yüzde 1,05'lik düşüşle 3,6920 liraya geriledi.





Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34, yatırım fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile kıymetli madenler fonları oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,28 arasında gerçekleşti.