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Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Döviz Kaybettirdi
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Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Döviz Kaybettirdi

Bu hafta borsa ve altın yatırımcısını güldürürken, dolar ve euroda yüzde 1'in üzerinde değer kaybı yaşandı.

Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Döviz Kaybettirdi

Bu hafta borsa ve altın yatırımcısını güldürürken, dolar ve euroda yüzde 1'in üzerinde değer kaybı yaşandı.

Kaynak: Dunya.com

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