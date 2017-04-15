Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Döviz Kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın yatırımcısını güldürürken, dolar ve euroda yüzde 1'in üzerinde değer kaybı yaşandı.
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