Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Altın ve Döviz Kaybettirdi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,62 kazandırırken, dolar yüzde 1,30 değer kaybetti.





BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.909,30, en düşük ise 90.052,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,62'lik artışla 92.423,93 puandan tamamladı. Böylece endeks tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Tarihi zirvesini ve günlük kapanış rekorunu 22 Mayıs 2013 tarihinde kıran endeksin haftalık kapanış açısından en yüksek seviyesi ise 13 Mayıs 2013 haftasındaki 91.924,84 seviyesiydi.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,51 azalarak 150,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,47 düşüşle 1.006,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 250,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 247,00 liraya geriledi.





Bu hafta avro yüzde 0,56 değer kaybederek 3,9000 liraya, ABD doları da da yüzde 1,30'luk düşüşle 3,6440 liraya geriledi.





Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45, yatırım fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile hisse senedi fonları oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,28 arasında gerçekleşti.