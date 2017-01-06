Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın Ve Döviz Kazandırdı!

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,32 değer kaybetti, avro yüzde 3,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 77.969,07, en düşük ise 75.656,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,32'lik azalışla 77.106,57 puandan tamamladı.

ALTININ GRAM FİYATI YÜZDE 4,50 ARTTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,50 artarak 137,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,45 değer kazanarak 916,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 215,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 225,00 liraya yükseldi.

DOLAR YÜZDE 3,15 YÜKSELDİ

Bu hafta avro yüzde 3,20 değer kazanarak 3,8330 liraya, ABD doları ise yüzde 3,15'lik yükselişle 3,6340 liraya yükseldi.

YATIRIM FONLARINDA KIYMETLİ MADENLER KAZANDIRDI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BONO VE TAHVİLLERİN NET GELİRLERİ 0,15 İLA 0,26 ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.