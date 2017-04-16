Bu Görüntülere Yetkililerden Bir Açıklama Yapılmadı

Nerede kayıt edildiği henüz belli olmayan bu görüntülerde, sandık görevlisi olduğu sanılan kişi ya da kişiler önlerinde bulunan, üzerlerinde 'evet-hayır' yazılı tercih pusulalarına "oh… oh…" diyerek 'evet oyu' veriyor.Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.