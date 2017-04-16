Bu Görüntülere Yetkililerden Bir Açıklama Yapılmadı

Nerede kayıt edildiği henüz belli olmayan bu görüntülerde, sandık görevlisi olduğu sanılan kişi ya da kişiler önlerinde bulunan, üzerlerinde ‘evet-hayır’ yazılı tercih pusulalarına “oh... oh...” diyerek ‘evet oyu’ veriyor.

Bu Görüntülere Yetkililerden Bir Açıklama Yapılmadı

Nerede kayıt edildiği henüz belli olmayan bu görüntülerde, sandık görevlisi olduğu sanılan kişi ya da kişiler önlerinde bulunan, üzerlerinde 'evet-hayır' yazılı tercih pusulalarına "oh… oh…" diyerek 'evet oyu' veriyor.Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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