Bu Evli Çiftten Kaçış Yok

Balıkesir'de motorize zabıta olarak çalışan Ali Efe Yeğin ve eşi Bener Gülşah Yeğin, şehir içinde işportacıların korkulu rüyası olurken, motosiklet yarışlarında elde ettikleri dereceler ile de pistlerin tozunu attırıyor. Balıkesir sokaklarında devriye gezen zabıtaların Avrupa Şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonluğu dereceleri bulunuyor.



Balıkesir'de motorize zabıta olarak görev yapan karı koca görenleri şaşırtıyor. Motosiklet yarışlarında Avrupa'da ve Türkiye'de bir çok derece alan Yeğin çifti, pistlerde gösterdikleri başarıyı mesleklerine de yansıtıyor. Balıkesir'in tüm cadde ve sokaklarında devreye dolaşan karı koca, zabıta mesleklerinin dışında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni de Türkiye'de ve yurt dışında temsil ederek motosiklet yarışlarına katılıyor. Son olarak Yunanistan'ın Serez şehrinde düzenlenen BMU Avrupa Şampiyonası'nın F600 sınıfında Avrupa 1.ciliği elde eden Ali Efe Yeğin, yaptığı meslekten gurur duyduğunu söyledi.



Çocukluktan bu yana motosikletlere büyük bir ilgisini olduğunu ve küçük yaşta motosiklet kullanmaya başladığını söyleyen Ali Efe Yeğin, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta personeliyiz. Motorize ekiplerdeyiz. Bu işi yapmaktan çok zevk alıyoruz. Halkımıza, milletimize hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyoruz. Hem motosiklet sevdalısıyım, hem de motosiklet ile ilgili bir işim var" dedi.



8-9 yaşlarında motosiklet tutkusu başladığını söyleyen Yeğin, "Küçükken babamın motosikletlerini kullanıyordum. Babam eskiden motocros yarışçısıydı. Bendeki yeteneği fark edince beni motosiklet yarışlarına teşvik etti. O şekilde başladım. 2015 sezonunda Doğu Avrupa şampiyonasına katıldık. Orada ikincilik ve üçüncülük elde ettik. Bu sene sezonun ilk yarışında BMU'nun organize ettiği Avrupa şampiyona katıldık. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kulübü olarak organizasyona katıldık ve Avrupa birinciliği aldık. Şampiyonluğa doğru yürüyoruz" dedi.



Eşi ile aynı mesleği yapan Bener Gülşah Yeğin ise, eşiyle 2011 yılında tanıştığını ve kendisinin de motosiklet sevdalısı olduğunu söyleyerek, "Eşimle bir çok motosiklet ortamında görüşmüştük. Eşim bu sporu profesyonel olarak yapıyordu. Beraber antremanlara başladık. 2012 yılında ben de profesyonel olarak motosiklet sporuna adım atmış oldum. 2013 yılında ise tamamen bu işe girdim ve artık profesyonel motosikletlerimiz de vardı. 2014- 2015 yılında bayanlar 600cc kupasında Türkiye şampiyonu oldum. 2016'da da bir yarışa çıktım. Ondan sonra yarışların federasyon tarafından iptal edilmesi nedeniyle sadece Balkanlar da yarışmaya devam ettim. Bu yıl 2017 sezonuna çok şükür çok güzel başladık. Eşimle birlikte Balkanlarda Avrupa Şampiyonasına gittik. Eşim iki tane kupayla döndü. Ben de antremanlara başlıyorum. Benim de yarışlar Mayıs'ta başlayacak" dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 2 yıl önce motorize zabıta olarak göreve başladığını söyleyen Bener Gülşah Yeğin, "Her günümüzü motosikletle geçiyoruz, motosikletten hiç inmiyoruz" şeklinde konuştu.



Ev hayatından da bahseden Yeğin, "Motosiklette de bilmişliğimiz oluyor, evde de çok bilmişliğimiz oluyor. Sen onu yaparsın, ben daha çok iyi yaparım diyaloglarımız geçiyor. Çünkü zaten motosiklet erkek işi. Ama ben bu işin içine girdim. Bunun sporunu yapıyorum. Eşim de bu sefer ev işlerinde ortak olmaya çalışıyor. Yemeklerime ve ev işlerine yardım ediyor artık" dedi. Bayanların muhakkak motosiklet kullanması gerektiğini söyleyen Bener Gülşah Yeğin, "Kesinlikle bayanlara motosikletin çok yakıştığını söyleyebilirim. Çok hoş gözüküyorlar. Bayanlar çok terbiyeli ve üsluplu sürüyor. Erkekler de öyle ama biz daha kibar oluyoruz" dedi.



Vatandaşların bayan motosikletçi gördüğünde şaşırdığını söyleyen Yeğin, "Mesela zabıta iken devriye vaktimde ya da yarış öncesi saçımın örgüsünü saldığım zaman 'Aa bayan motosiklet kullanıyor' diye şaşırıyorlar. Ama beni tanıdıkça destek oluyorlar. Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2014 sezonundan beri bize maddi ve manevi destekte bulundu. Allah razı olsun. Sadece Türkiye şampiyonuyla kalmayı düşünmüyorum, dünyaya açılacağım" dedi.



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