Bu Ders Herkese Örnek Olsun

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ortak seçmeli ders olarak verilen Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi kapsamında toplanan kıyafetler, kampüs içinde yer alan Dostel Paylaşım Pazarı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ortak seçmeli ders olarak verilen Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi kapsamında toplanan kıyafetler öğrenciler tarafından çamaşır makinelerde yıkanıyor, ütüleri yapıldıktan sonra tek tek askılıklara asılıp temiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.



Bu projede ortak seçmeli ders olarak bulunan Peyzaj ve Süs Bitkileri 2'inci Sınıf Öğrencisi Melike Okutan, Dostel Paylaşım Pazarı Projesi kapsamında gelen kıyafetler önce çamaşırhanede yıkandığı belirterek, "Ardından yıkanan çamaşırlar bizlere gelerek ütülendikten sonra askılara asılıp yerleştiriliyor. Katlanacak kıyafetlerimiz katlanıp yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yardıma ihtiyaç vatandaşlarımıza elden ulaştırılıyor" dedi.



"Bilecik geneline de yayabilirsek çok daha anlamlı ve güzel bir proje olur"



Proje hakkında bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Merkez binasının içinde 36 nolu odada yer alan Dostel Paylaşım Pazarı'ndan ihtiyaç sahibi öğrenci, personel ve yakınları ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtti. Taş, "Dostel Paylaşım Pazarı Merkezi Projesi 3 yıl 4 yıl önce başlatılmış bir projeydi. Bu projenin amacı sosyal sorumluluk ve gönüllülük dersi seçmeli ders kapsamında öğrencilerimizi hem hayırlı hem bereketli bir işe ortak etmek. Hem de bu vesileyle ihtiyaç sahiplerine bir katkı sunmak. Vicdanlara, gönüllere su serpen bir proje oldu. Bugün gelinen nokta bugün gördük güzel bir nokta. Öğrencilerimiz akademik ve idari personellerimiz malzemelerini öğrencilerle burada paylaşıyorlar. İhtiyaç sahipleri burada malzemelerini gönül rahatlığıyla alabiliyorlar. İnşallah bu projeyi belki ilerleyen yıllarda Bilecik geneline de yayabilirsek çok daha anlamlı ve güzel bir proje olur. Öğrencilerimiz özellikle sosyal sorumluluk noktasında bu projede görev aldıkları için çok rahat bir şekilde çalışıyorlar, görev alıyorlar. Öğrencilerimize de katkıları için çok teşekkür ediyorum" dedi.



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