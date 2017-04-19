BİLECİK - ÖZEL) Bu ders herkese örnek olsun



Burası bir mağaza değil, ama burada kıyafetler yıkanıyor, ütüleniyor, askılara asılıyor, katlanıp raflara konuyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş; "Bilecik geneline de yayabilirsek çok daha anlamlı ve güzel bir proje olur"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Beden Eğitimi Okutmanı ve Proje Sorumlusu Atike Yılmaz;"Öğrencilerimiz belirledikleri kendilerine uygun olan saatlerde birer saat çalışıyorlar "



BİLECİK - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ortak seçmeli ders olarak verilen Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi kapsamında toplanan kıyafetler, kampüs içinde yer alan Dostel Paylaşım Pazarı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ortak seçmeli ders olarak verilen Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi kapsamında toplanan kıyafetler öğrenciler tarafından çamaşır makinelerde yıkanıyor, ütüleri yapıldıktan sonra tek tek askılıklara asılıp temiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.

Bu projede ortak seçmeli ders olarak bulunan Peyzaj ve Süs Bitkileri 2'inci Sınıf Öğrencisi Melike Okutan, Dostel Paylaşım Pazarı Projesi kapsamında gelen kıyafetler önce çamaşırhanede yıkandığı belirterek, "Ardından yıkanan çamaşırlar bizlere gelerek ütülendikten sonra askılara asılıp yerleştiriliyor. Katlanacak kıyafetlerimiz katlanıp yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yardıma ihtiyaç vatandaşlarımıza elden ulaştırılıyor" dedi.

"Bilecik geneline de yayabilirsek çok daha anlamlı ve güzel bir proje olur"

Proje hakkında bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Merkez binasının içinde 36 nolu odada yer alan Dostel Paylaşım Pazarı'ndan ihtiyaç sahibi öğrenci, personel ve yakınları ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirtti. Taş, "Dostel Paylaşım Pazarı Merkezi Projesi 3 yıl 4 yıl önce başlatılmış bir projeydi. Bu projenin amacı sosyal sorumluluk ve gönüllülük dersi seçmeli ders kapsamında öğrencilerimizi hem hayırlı hem bereketli bir işe ortak etmek. Hem de bu vesileyle ihtiyaç sahiplerine bir katkı sunmak. Vicdanlara, gönüllere su serpen bir proje oldu. Bugün gelinen nokta bugün gördük güzel bir nokta. Öğrencilerimiz akademik ve idari personellerimiz malzemelerini öğrencilerle burada paylaşıyorlar. İhtiyaç sahipleri burada malzemelerini gönül rahatlığıyla alabiliyorlar. İnşallah bu projeyi belki ilerleyen yıllarda Bilecik geneline de yayabilirsek çok daha anlamlı ve güzel bir proje olur. Öğrencilerimiz özellikle sosyal sorumluluk noktasında bu projede görev aldıkları için çok rahat bir şekilde çalışıyorlar, görev alıyorlar. Öğrencilerimize de katkıları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz belirledikleri kendilerine uygun olan saatlerde birer saat çalışıyorlar"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Beden Eğitimi Okutmanı ve Proje Sorumlusu Atike Yılmaz, bu dersin sene başında Atıl Taşer ve kendisine verildiğini söyledi. Daha sonra kendilerinin daha önce bu işi yapmış hocalarıyla bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti;

"Daha önce yapılan bir projeye tekrar canlandıralım ve devam ettirmek amacıyla gerçekleştirdik. Dersi bizden alan öğrencilerle de birlikte toplandık oturduk, konuştuk daha sonra da bütün bir haftaya yayılacak öğrencilerin diğer derslerini de etkilemeyecek şekilde bir görev dağılımı yaptık. Bu dağılımda öğrencilerin ilk etapta giyilebilir 7'den 70'e uygun kıyafetleri getirmeleri bunun yanında ev eşyası da getirebileceklerini söyledik. Öğrencilerimiz belirledikleri kendilerine uygun olan saatlerde birer saat olmak üzere 2'şer 3'er kişi Dostel paylaşıma gelerek kıyafetlerin yukarıda yıkanmasından buraya getirilip ütülenmesi katlanması asılması ve yaşlara göre gruplandırılması konusunda sorumlu olarak üstlerine düşen görevi yaptılar. Biz de Atıl hocamla bende bunun takibi, düzenli bir şekilde işlemesi konusunda arkadaşlarımıza yardımcı olduk. Onun dışında hiçbir problem olmadan öğrencilerin gayet gönüllü ve istekli yaptıkları bir şey. Atıl hocayla da hep şunu söyledik çocuklara; burayı bir mağaza gibi düşünün bu üniversite de sizin bir mağazanız var. Bu mağazanın içinin düzenlenmesi kıyafetlerin pazarlanması ya da satışa hazır hale geliyormuş gibi sizin yeriniz gibi düşünerek hareket edin. Sağ olsunlar arkadaşlarımızda istekli ve gönüllü çalıştılar. Biz çok mutluyuz" dedi.

Konuşmanın ardından Rektör Taş, o saate gönüllü olarak çalışan öğrencilerden Melike Okutan, Alper Badak, Aslıhan Asena Gündüz ve Nilgün Evirgen'den çalışmalarından kolaylık diledi. Taş, son olarak proje kapsamında görev alan tüm öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(CKT-MET-Y)