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Bu da Sürücüsüz Yarış Arabası
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Bu da Sürücüsüz Yarış Arabası

Otomotiv fütüristi Daniel Simon imzası taşıyan Robocar, elektrikli motoru ve üstün otonom sürüş yetenekleriyle geleceğin yarışları için güçlü bir aday.

Bu da Sürücüsüz Yarış Arabası

Otomotiv fütüristi Daniel Simon imzası taşıyan Robocar, elektrikli motoru ve üstün otonom sürüş yetenekleriyle geleceğin yarışları için güçlü bir aday.

Kaynak: Dunya.com

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