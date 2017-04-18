Bu da Sürücüsüz Yarış Arabası
Otomotiv fütüristi Daniel Simon imzası taşıyan Robocar, elektrikli motoru ve üstün otonom sürüş yetenekleriyle geleceğin yarışları için güçlü bir aday.
Otomotiv fütüristi Daniel Simon imzası taşıyan Robocar, elektrikli motoru ve üstün otonom sürüş yetenekleriyle geleceğin yarışları için güçlü bir aday.
Kaynak: Dunya.com
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