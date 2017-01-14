Bu da Su Sayacı Hırsızı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, apartman ve inşaatlardan 15 adet su saati çalan hırsız, çaldığı sayaçları hurdacıya satmak isterken kıskıvrak yakalandı.



Son zamanlarda su sayacı hırsızlığı ihbarlarının artması üzerine polis harekete geçti. Ekipler, sayaçları Murat A. (25)'nın çaldığını tespit etti. Polis, zanlıyı, çaldığı sayaçları Saadet Mahallesi'nde hurdacıya satmak isterken kıskıvrak yakaladı. Murat A.'nın, 1 ay içerisinde Karacabey'in çeşitli mahallelerinde inşaat ve evlerden yaklaşık 2 bin lira değerinde 15 adet su saati çaldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat A. tutuklandı. - BURSA