Bu da Salep Kent Çadırları

Bahar mevsiminde doğada kendiliğinden yetişen salep bitkisini toplayıp satışa sunarak geçimlerini sağlamaya çalışan vatandaşlar Aydın'a akın etti. Ülkenin değişik illerinden gelen onlarca aile Söke-Milas karayolu üzerinde adeta çadırkent oluşturdu.



Değişik illerden gelip Bafa Gölü yakınlarında çoluk çocuk toplanıp çadır kuran onlarca aile yol kenarında konaklamaya başladı. Bahar mevsiminde dağlarda kendiliğinden yetişen salepleri kazarak para kazanmaya çalıştıklarını belirten Abdülkadir Kalem, işsiz oldukları için bahar mevsiminde değişik illerden gelen pek çok ailenin dağlarda salep kazdığını belirterek "Salep kışın kaynatılıp içilerek yazın da dondurma yapımında kullanılıyor. Her yıl bahar mevsiminde ülkenin değişik illerinden buralara gelen onlarca aile var. Bu bölge salep bakımından oldukça verimli" diyerek hasattan memnun olduklarını söyledi.



Topladıkları salepleri ipe dizip kuruttuktan sonra toptancılara sattıklarını ifade eden Nuran Kalem, sezonun iyi olduğunu ancak sezon boyunca çadırlarda yaşamın zor olduğunu söyledi. - AYDIN