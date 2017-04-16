Bu da Oy Torbası Kuyruğu

Tekirdağ'da okullardaki sandıkların kapanmasıyla birlikte sayılan oylar adliyeye götürülürken uzun kuyruklar oluştu. Anayasa değişikliği için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, Tekirdağ'da saat 17.00'de sona erdi. Tekirdağ'da sandıkların kapanmasıyla birlikte kent merkezinde bulunan okullarda oylar tek tek sayıldıktan sonra, adliyeye getirildi. Sayılan oy torbaları adliyeye götürüldüğü sırada, adliye önünde kurulan yoğun güvenlik barikatlarında uzun kuyruklar oluştu.



(Halil Dağ / İHA)