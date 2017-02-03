Bu da Kardan Gelin

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı bazıları için eğlenceye dönüşürken bazıları için de çile oldu.



Trabzon'da son yılların en yoğun kar dönemi yaşanırken şehrin tamamı beyaza büründü. Kar yağışına sadece çocuklar değil büyüklerde sevinirken büyükler yaptıkları kardan adamla bu sevincini yansıtmaya çalıştılar.



Trabzon'un Kundurucalar Caddesinde esnaflık yapan Arif Soylu, dükkanın önüne kardan yaptığı ve ismine "Umutsuz ev kadını" verdiği kardan çalışma dikkat çekti.



Adeta gelinlik giymiş bir görünüm alan başında peruk ve duvağı boynunda da takı olan kardan gelin görenlerin ilgisini çekiyor. Soylu, yaptığı bu çalışmayla kadınlara bir mesaj vermeye çalıştığını ifade ederek, "Aslında çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Bütün kadınlar güzeldir. Bende bu çalışmayla bunu yansıtmaya çalıştım çok da ilgi çekti" dedi.



Öte yandan, yol kenarında üzerinde plakası olan tampon görüntüsü dikkat çekti. Karlar arasında yerde bulunan plaka ve tampon görüntüsü vatandaşların ilgi odağı oldu. - TRABZON