Bu da Ayı Nöbeti

Kastamonu'da, son günlerde aç kalan ayıların yerleşim yerlerine kadar inerek arı kovanlarına ve hayvanlara saldırmasından sonra vatandaşlar, geceleri ayı nöbetine başladı. Bazı üreticilerin kurduğu elektrikli çit sistemi de ayıları durduramadı.



Kastamonu'da özellikle Cide ilçesinde kış uykusundan yeni uyanan ve ormanlık alanda yiyecek bulamadıkları için aç kalan ayıların, yerleşim yerlerine kadar inerek arı kovanlarına ve hayvanlara saldırarak telef etmesinden sonra vatandaşlar, geceleri ayı nöbeti tutmaya başladı. Son olarak ayılar, Cide'ye bağlı Toygarlı Köyünde Ali Taş'a ait 17 arı kovanını, Yalçın Köyünde Erol Çevik'e ait 4 arı kovanını, Akbayır Köyünde Ali Sezgin'e ait 5 arı kovanını ve aynı köyde bulunan Enabir Yılmaz'a ait 4 arı kovanını parçalayarak arıları da telef etti. Ayrıca önceki günde ayı saldırısı nedeniyle bir eşek telef oldu, bir eşekte ayı saldırısından yaralı kurtulmuştu. Son günlerde artan ayı saldırıları sonucu Cide'de arıcılık yapan bazı vatandaşlar, kovanlarını koruyabilmek için kovanlarının etrafına elektrikli çit sistemi kurarken, bazı arıcılarda gece ayı nöbetine başladı. Ayılar, 30 arı kovanını parçaladı, arıları da telef etti Cide'de arıcılık yaptığını ve geçimini de bu işten sağladığını ifade eden Ali Taş, "Bu yıl ayılar, arı kovanlarınızdan 17 tanesini parçaladı ve arılarımızı da telef etti. Bu sıkıntı bütün arıcılarda hemen hemen var. Buna bir çözüm bulanmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu ayı saldırıları bütün arıcıların sıkıntısı haline geldi" dedi. 17 tane arı kovanının parçalandığını ve zararının da büyük olduğuna dikkat çeken Ali Taş, "Bir kovan arı 400 lira, birde kovandan alacağımız ürünü de hesaplarsak 10 kilo bal çıktığını düşündüğümüzde bir kovan 1000-1500 lira arasında tutuyor. 17 kovanda da en az 17 bin TL zararımız oluyor. Zararımız büyük, yetkililerden bir çözüm, bir yardım bekliyoruz" diye konuştu. Ayı saldırılarının bütün arıcıların kanayan yarası haline geldiğini aktaran Ali Taş, "Özellikle Cide ilçemizde ayı saldırıları son günlerde arttı. Sadece Cide'de değil, İnebolu'da, Şenpazar'da, Doğanyurt'ta da ayı saldırıları oluyor. Ayıyı vursanız suç, vuramıyorsunuz. Ama devletimizin de bize bir yardımda bulunmasını istiyoruz. Ayıyı vurmak çözüm değil, ayılar zaten koruma altında" şeklinde konuştu. Ayıların gereğince ormanlık alanda bakılamadığından ötürü yerleşim yerlerine kadar indiğini vurgulayan Ali Taş, şöyle konuştu: "Bugün arı kovanlarına saldırıyor. Yarın fındıklar olunca da fındıklarımıza saldıracak. Ayılar, köylülerimizin baş belası haline geldi. Ayılara artık güç yetmiyor. Bahçeye gitmeye korkuyoruz. Bahçemize bile gitmek sorun oluyor. Tek başımıza bahçemize bile gidemiyoruz" Ayı saldırılarına karşı elektrikli çit kurarken, geceleri de ayı nöbetine başladılar 17 arı kovanını ayılar parçaladıktan sonra kovanları korumak için elektrikli çit sistemini kurduğunu anlatan Ali Taş, şunları kaydetti: "Elektrikli çit sistemiyle bir nevi ayıları korkutmak istiyoruz. Ama ayılar, bu çite de saldırıyor. Biz yinede kardeşim Mustafa ile birlikte nöbetleşerek sabahlara kadar ayı bekliyoruz. Elektrikli çite de tam olarak güvenemiyoruz. Buda tam çözüm olmuyor. Bizde mecburen kardeşimle birlikte gece gündüz nöbet tutuyoruz. Arılarımız telef olmasın, en azından kovanlarımızı belki kurtarırız diye, bizimkisi bir ümit. Ama elektrikli çit tam da ayılara karşı çözüm değil" Ayıların elektrik çitleri de kolaylıkla aşıp geçebileceğini söyleyen Ali Taş, şöyle devam etti: "Bizde bu yüzden ayılar gelmesin diye gece gündüz kovanların başında bekliyoruz. Biz yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Zararımız büyük, daha da ne olacağını bilmiyoruz. Arıcılık böyle giderse Karadeniz Bölgesinde zorlaşıyor" Ayının tellerin altından geçerek kovanlara doğru yöneldiğini söyleyen Mustafa Taş ise, "Ayı, tellerin altından girerek kovanları parçalamış. Daha sonra petekleri toplayın bir ağacın altında afiyetle hepsini yemiş. Komple kovanlarımızı da parçalamış. 17 tane arı kovanımızı parçalamış. Arılarımızı telef etmiş. Kovanlarımızda hiç arı kalmadı. Bunun çaresini yetkililerden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Kastamonu'da son haftalarda ayı saldırıları sonucu yaklaşık 500'e yakın arı kovanı parçalandı, arılarda telef oldu.



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