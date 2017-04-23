Bu Camide Yüz Yıllardır Miraç Kandilinde Süt Dağıtılıyor

Bursa'da, Miraç Kandili nedeniyle Hoca Muslihiddin Camii'nde Peygamber Efendimiz'in göğe yükselmesini konu edinen "Miraciye" okutuldu.



Bursa'da, Miraç Kandili nedeniyle Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde Peygamber Efendimiz'in Miraç mucizesini konu edinen "Miraciye" okutuldu ve süt dağıtıldı.



Caminin yer aldığı semtte 1800'lü yıllarda yaşayan Safiye Hatun'un 1888 yılındaki vakfiyesi gereği Miraç Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in göğe yükselişini konu edinen divan olan Miraciye okutuldu. Miraç Kandili'nde Bursa'da 129 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında İstanbul'dan gelen ekip tarafından Miraciye okundu. Kutbü'n-nayi Osman Dede'nin Miraciyesi'nin okutulmasına cami cemaati de eşlik etti. Miraciye kıraatinde, Mirac'a yükselişinde Peygamber Efendimiz'e ikram edilmesi vesilesiyle cemaate süt ikram edildi.



Miraciye okuyan ekipte bulunan Mehmet Safiüddin Erhan, "Mirac, bilindiği gibi Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yükseltildiği ve oradan göklere çıkarıldığı gecedir. Burada 1888 yılında Safiye Hatun isminde bir büyüğümüz bir vakıf kurdu. Vakfın birçok şartları var. Bunlardan bir tanesi de burada Mahkeme Camii'nde, diğer adıyla Hoca Musliddin Camii'nde Mirac gecesinde Miraciye okutulmasıdır. Tam 129 yıldan bu yana bu camide Miraciye geleneği sürdürülüyor. Peygamber Efendimize Mirac'da süt ikram edildiğinden dolayı burada Miraciye okunurken cemaate süt dağıtılır. Miraciye Miraç Kandilinde sadece Bursa'da okunuyor. Eskiden İstanbul'da belli makamlarda icra edilmekteydi. Vakıflar idaresi bunun takip etmekteydi. Sonra İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü bunun takibini bıraktı. Tekrar devamı için kendilerine müracat ettik. Bursa'daki Miraciye Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından okutulmaktadır" dedi. - BURSA