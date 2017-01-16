Bu Besinler Anne Sütünü Artırıyor

Su

Anne sütünü arttıran en önemli besin ögesinin su olduğunu biliyor muydunuz? Anne sütünün yüzde 87 si sudan oluşur ve günde en az 2 buçuk litre su içilmesi süt üretimini destekler.

Şekerli kompostolar süt yapmıyor!

Geleneksel olarak yeni doğum yapan kadına içirilen şekerli komposto ve hoşafların sütü arttırdığı yönünde bir inanış olsa da bunun bilimsel bir gerçekliği yok. Şekerli gıdaların anne sütü üzerinde olumlu bir etkisi bulunmuyor.

Yulaf

İyi bir demir kaynağı olan yulaf, aynı zamanda sütün kanallarda daha rahat ilerlemesini sağlıyor.

Rezene

Rezene anne sütünün miktarını ve kalitesini önemli ölçüde arttırıyor. Ayrıca anne ve bebekteki hazımsızlık sorunlarına da ilaç gibi geliyor.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

İçlerinde barındırdıkları vitamin ve minerallerle anne sütü üzerinde olumlu etkileri bulunan yeşil yapraklı sebzelerin, emziren annelerin beslenme listesinde çokça bulunması gerekiyor.