Bu belirtilerde asla zaman kaybetmeyin

ERKEN DOĞUMUN İLK SİNYALİ OLABİLİR!

Öyle ki yenidoğan ölümlerin yüzde 75'inin sorumlusu erken doğum oluyor. Yüreklere su serpen haber ise günümüzde doğum belirtilerinin erken tespit edilebilmesi sayesinde, acil durumlar dışında, doğumu geciktirmenin ve bebeğin başta akciğer olmak üzere tüm organlarının gelişimini sağlamanın mümkün olabilmesi. Erken doğumun önüne geçme tedavisi ise anne adaylarının hamilelik öncesinde erken doğum risk analizlerinin yapılmasıyla başlıyor. Test ve incelemeler sayesinde anne adaylarında erken doğum riskinin belirlenebildiğine dikkat çeken Acıbadem Altunizade Hastanesi Riskli Gebelik Kliniği Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak "Erken doğumun önüne geçmek ve bebeğin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla uygulanacak olan tedavi için gerekli süreyi çoğu vakada bulamıyoruz. Bunun nedeni ise anne adaylarının hekime geç başvurmaları. Dolayısıyla anne adaylarının erken doğumun belirtilerini bilmeleri ve bu durum oluştuğu takdirde zaman kaybetmeden hekime başvurmaları son derece önemli." diyor. Perinatoloji (Riskli Gebelik) Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak erken doğumun ilk sinyallerini anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

karin ağrisi

Herhangi bir anlam verilemeyen ve herhangi bir nedene bağlanamayan hafif karın ağrısı bazen erken doğumun ilk belirtisi olabiliyor. Karın ağrısının özellikle gelip giden, yani ara ara olması ve hafif bir rahatsızlığa yol açması durumunda zaman kaybetmeden bir uzman hekime başvurmak gerekiyor.

akinti artişi

Hamilelik doğal olarak vajinal akıntıyı artıran bir süreç. Bu değişime hamilelik nedeniyle vücutta artan hormonlar neden oluyor. Ancak normalden çok, örneğin günde birden fazla günlük ped kullanmaya ihtiyaç duyulan bir akıntı erken doğuma işaret edebiliyor.

kanli ve sümüksü bİr akinti olmasi

Özellikle akşam saatlerinde, lavabodayken veya ani ayağa kalkma sonrası iç çamaşırda pembe, renkli ve sümüksü bulaş görülebiliyor. Rahim ağzı denilen kısımdan gelen bu akıntı erken doğumun habercisi olabileceği için yine zaman kaybetmemek gerekiyor.

berrak sivi gelmesİ

Erken doğumun belki de en tehlikeli ve kesin belirtilerinden biri, vajenden dışarı aşırı miktarda berrak bir sıvı akması. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak bu tablonun diğer yakınmalara göre çok daha kısa zamanda uzman hekime başvurmayı gerektirdiği uyarısında bulunarak, "Çünkü hamilelik kesesi açılmış ve bebeğin sıvısı dışarı akıyor olabiliyor. Geç kalınması durumunda anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokabilecek düzeyde enfeksiyon gelişebiliyor." diyor.

baski ve dolgunluk hİssİ

Erken doğum eylemi başlamadan önce meydana gelen rahim kasılmaları bebeğin baş kısmını doğum kanalına ilerletiyor. Bebeğin baş kısmının, rahmin alt kısmına baskı ile yönlendirilmesi, vajinal bölgede anlamsız bir baskı ve dolgunluk hissi oluşturuyor. Yine bu belirtide de zaman kaybetmeden hekime başvurmak erken doğumun önlenmesinde büyük önem taşıyor.