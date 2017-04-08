Bu Bankanın Müşterileri Özel

BÜYÜKÇEKMECE'de, hayırsever, sanayici, işadamı ve esnafın desteği ile oluşturulan 'Sevgi Eli Gıda Bankası'nın açılışı yapıldı. Sebzeden, kuru gıdaya, tabaktan, gelinliğe kadar yüzlerce çeşit ürünün bulunduğu 'Gıda Bankası'ndan belediyenin kart verdiği ekonomik durumu kötü aileler ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilecek.



Uzun süreden bu yana ekonomik durumu kötü olan ailelere destek olmak amacıyla hazırlanan paketleri evlerinde teslim eden Büyükçekmece Belediyesi, bunun yerine gereksinimlerin yerinde incelenerek ücretsiz alınabileceği "Sevgi Eli Gıda Bankası"nı törenle hizmete açtı. Başkanı Hasan Akgün, Tepecik Aksa Camii altındaki açılışta sosyal belediyeciliği uyguladıklarını söyledi. Başkan Akgün, Hz. Muhammed'in 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisinin bulunduğunu anlatırken, "Yardımlaşma ve dayanışma bizi daha güçlü ve ayakta tutacaktır. Hayırseverler, sanayici, işadamı esnaf ve tüccarlarımızın katkıları ile kurulan Sevgi Eli Gıda Bankası'ndan gerçek ihtiyaç sahipleri insan onuruna yakışır şekilde ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir" dedi.



Belediyeye başvuran yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu durumları incelenen 4 bin aileye durumlarına uygun belirlenen puan tutarındaki kredi limiti Sevgi Eli Kartı verildi. Kart sahipleri ayın belirli günlerinde, belediyenin ücretsiz ulaşım hizmeti aracılığıyla buraya getirilerek gıda, temizlik malzemesi, tekstil ürünü, kırtasiye ve züccaciye gibi ihtiyaçlarını kart limitleri tutarında ücret ödemeden alabiliyor. İlçede kısa süre sonra Mimarsinan Mahallesi'nde 2'nci Sevgi Eli Gıda Bankası açılışı yapılacağı açıklandı.



Açılış törenine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Acar, CHP eski milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haluk Baydarol da katıldı. - İstanbul