Bu Araçtan Sağ Çıktı!

Sivas'ta takla atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Mescitli köyü yakınlarından meydana geldi. Üstün Uluk (44) idaresindeki 58 DR 112 plakalı otomobil Sivas'tan Ulaş istikametine giderken Mescitli köyü yakınlarında sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek takla attı. Hurdaya dönen araçtan sürücü Üstün yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza sonrası Ulaş-Sivas istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



(Uğur Yiğit / İHA)