Bu akşam Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlığı Özgül mü, Sefa mı, Emir mi, Barbaros mu, Ebru mu aldı?

Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Eleme günü olan 22 Kasım Pazar gününde mavi takım dokunulmazlık için yarıştı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım Masterchef dokunulmazlık yemeği ne oldu? Masterchef yemekleri neler? 22 Kasım Azerbaycan menüsü neydi?