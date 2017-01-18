Bttdd Bursa'da Bayrağı Dr. Eminlatif Devraldı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'nin geçtiğimiz pazar günü yapılan genel kurulunda Güven hareketinin adayı olarak ipi göğüsleyen Dr. Ali Eminlatif, görevi Şükrü Köse'den devraldı.



Dernek Merkezi'ndeki devir teslim töreninde konuşan Şükrü Köse, 3 dönemlik görev süresinin noktalandığını belirterek, "Demokratik bir yarışla seçime gidildi ve çok değerli kardeşimiz Dr. Ali Eminlatif ipi göğüsledi. Ben kendisini bir kez daha kutluyorum. Birlik ve beraberlik için çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağından hiç şüphem yok" dedi.



Köse, genel kurulu yüksek katılımla şölen havasına dönüştüren Batı Trakyalılar ile derneğe bugüne hizmet etmiş, destek vermiş başkan, yönetici ve üyelere teşekkür etti. Köse, "Derneğimizi uzun yıllar yönetmiş, ilk başkanımız merhum Şükrü Şankaya ağabeyimizi de rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsın" diye konuştu.



Bayrağı Şükrü Köse'den devralan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif de, şölen havasında bir genel kurulu geride bıraktıklarını dile getirerek, "Şükrü Köse ve ekibine, genel başkanımıza, eski başkanlarımıza, üyelerimize, divan heyetine ve Bursa protokolüne teşekkür etmek istiyorum. Demokratik bir yarışın sonunda kazanan Batı Trakya oldu" ifadelerini kullandı. Eminlatif, Batı Trakya Türkleri'nin sorunlarını çözme noktasında, hemşerileri Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere davaya ilgi duyan milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve BTTDD Genel Merkezi ile el ele vererek sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Dr. Emin Latif, bugüne kadar derneğe hizmetleri olan başta ilk Başkan merhum Şükrü Şankaya olmak üzere herkese teşekkür etti. Emin Latif, "Hakkın rahmetine kavuşmuş olan değerli büyüklerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" diyerek sözlerini noktaladı.



Derneğin genel kurulunda, Dr. Ali Eminlatif ile Hasip Semerci'nin listeleri yarışmıştı. - BURSA