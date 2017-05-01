BTTDD 7. Geleneksel Kur'an-ı Kerim Programı

BTTDD Çiftehavuzlar Lokali tarafından Çiftehavuzlar Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen 7. Geleneksel Kur'an-ı Kerim Ziyafeti'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şükrü Köse, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, BTTDD Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif, Kozlukebir Belediye eski Başkanı İbrahim Şerif, siyasi parti ve STK temsilcilerin de katıldığı programda Türkiye'nin önde gelen hafızları Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.

Semazen gösterileri ve ilahilerle başlayan programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "BTTDD Çiftehavuzlar Lokali, her yıl bu güzel etkinliği gerçekleştiriyor. Buradaki hemşehrilerimiz, geleneksel Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle ülkemizin ünlü hafızlarının vatandaşlarımızla bir araya gelmesine vesile oluyorlar. Güzel ve örnek bir etkinlik oluyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Program, ünlü hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından yapılan dualarla sona erdi.

