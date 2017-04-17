Btso: Reformlara Odaklanılmalı
BTSO Başkanı Burkay anayasa değişikliğine dair yapılan referandumun sonucunu değerlendirerek, yeni reformlara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.
BTSO Başkanı Burkay anayasa değişikliğine dair yapılan referandum un sonucunu değerlendirerek, yeni reformlara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: Dunya.com
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