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Btso: Reformlara Odaklanılmalı
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Btso: Reformlara Odaklanılmalı

BTSO Başkanı Burkay anayasa değişikliğine dair yapılan referandumun sonucunu değerlendirerek, yeni reformlara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Btso: Reformlara Odaklanılmalı

BTSO Başkanı Burkay anayasa değişikliğine dair yapılan referandum un sonucunu değerlendirerek, yeni reformlara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Dunya.com

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