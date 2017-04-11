Btso Girişimcilik Eğitimlerinde Yeni Dönem Başlıyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen ‘uygulamalı girişimcilik eğitimleri’nde yeni dönem başlıyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen 'uygulamalı girişimcilik eğitimleri'nde yeni dönem başlıyor.
KOSGEB, İŞKUR ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilecek eğitimler, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM) verilecek. Yeni döneminin ilk eğitim programına müracaat tarihi 18 Nisan'da sona eriyor. 25 girişimci adayının faydalanacağı eğitim, 24 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar akademi.btso.org.tr web adresinden form doldurarak eğitimlere başvuru yapabilecek.
BTSO, yılsonuna kadar hayata geçirmeyi planladığı 10 ayrı eğitim programıyla toplam 250'den fazla girişimciye eğitim vermeyi hedefliyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek eğitimler 4 iş günü sürecek.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin üretim gücü yüksek ve yenilikçi fikirlere sahip girişimci ruhu ile hedeflerine ulaşacağını söyledi. Ülkelerin gücünün ekonomideki potansiyeli ile ölçüldüğünü ifade eden Başkan Burkay, "Girişimci demek rekabet demektir. Rekabetin olmadığı yerde üretim ve zenginlik olmaz. Kalkınmanın ve zenginliğin en önemli formülü ise girişimciliktir. Yıl sonuna kadar düzenleyeceğimiz 10 eğitim programından 250'ye yakın girişimci adayının faydalanmasını istiyoruz" diye konuştu. - BURSA
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