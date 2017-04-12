Btso Biz Futbol Turnuvası'na Bursasporlu Futbolculardan Destek
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'BTSO Biz Futbol Turnuvası', Bursaspor'un kaptanları Batalla ve Harun Tekin'in de katıldığı törenle başladı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'BTSO Biz Futbol Turnuvası', Bursaspor'un kaptanları Batalla ve Harun Tekin'in de katıldığı törenle başladı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'BTSO Biz Projesi' kapsamında düzenlenen, BTSO'ya bağlı 51 meslek komitesi üyelerinin katıldığı futbol turnuvası, Mihraplı futbol sahasında başladı. Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla ve milli kaleci Harun Tekin'in katılımıyla düzenlenen açılış töreni, renkli anlara sahne oldu.
BTSO yöneticileri İlker Duran ve Şükrü Çekmişoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, bu tarz turnuvaların sağlık açısından önemine dikkat çekti. Başkan Ay, "Sporun her türlüsü bizim için çok önemli. Çok güzel bir düşünce oldu. Komitelerin birbirleriyle yarışması çok güzel. Sosyal bir proje ve bunların devamının olması önemli. Biz de katkı vermeye çalıştık" diye konuştu.
Ali Ay'ın konuşmasının ardından kaleci Harun Tekin, açılış maçının başlama vuruşunu yaptı. Harun Tekin başlama vuruşundan sonra, "Ben kaleciyim, hiç başlama vuruşu yapmadım. Nasıl oluyor?" demesi gülüşmelere neden oldu. BTSO BİZ Futbol Turnuvası, 5 Mayıs'ta sona erecek.