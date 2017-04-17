Btso Başkanı Burkay: Belirsizlik Bitti, Artık Reform Zamanı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay referandum sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Burkay, "Türkiye, siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptı. Belirsizlikler sona erdi, artık yeni reformlara odaklanmalıyız" dedi.



Türkiye'de 1960 yılından bu yana 26 hükümet değişikliği yaşandığını hatırlatan Başkan Burkay, koalisyon hükümetleriyle ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulmasıyla tarihe karışacağını ifade etti. Türk halkının anayasa değişiklik kararının, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve engellemelere de cevap niteliği taşıdığını kaydeden İbrahim Burkay, şöyle konuştu:



"Ülkemiz, geleceğini ancak kendi kararlarıyla tayin etme hakkına sahip oldu. Belirsizlikler ortadan kalktı. Anayasamız daha demokratik ve etkin bir yapıya kavuştu. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Bizler de Bursa iş dünyası olarak 'Zaferin cephanesi üretimdir' anlayışı ile Türkiye için çalışmaya ve üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."



- Bursa