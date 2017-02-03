Bto'dan Sağlığa Katkı

Bandırma Ticaret Odası Türkiye'de birkaç büyük hastanenin kullandığı Tempur-Med yüzükoyun pozisyon kitini Bandırma Devlet Hastanesine hediye etti.



Bandırma Devlet hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli yaptığı açıklamada ülkemizde az sayıdaki hastanede kullanılan bu malzemenin Bandırma için önemli olduğunu belirterek"bu kit uzun süren boyun, bel fıtığı ameliyatlarında ve omurilik ameliyatlarında kullanılıyor. Uzun süre ameliyat masasında yatması gereken hastalarda basıya maruz kalmamalarını, kan ve lenf dolaşımlarının sıkıntıya uğramamasını sağlıyor. Tüm basıncı vücuda eşit dağıtarak damar sıkışma riskini de ortadan kaldıracak. Ayrıca narkoz uzmanına ve cerraha ameliyat da rahat bir ortam hazırlayacak.



NASA'nın icat ettiği malzeme kullanılarak yapılan ve oldukça pahalı olan bu kiti Bandırma Devlet Hastanesine hediye eden Bandırma Ticaret Odasına başkan Mehmet Kılkışlı nezdinde teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR